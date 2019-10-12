На поле и на льду

сегодня, 10:30

«Соккер.ру» рассказывает о наших вратарях, успешно игравших и в футбол, и в хоккей.

Знаменитый чех по имени Петр Чех решил попробовать себя в хоккее с шайбой и даже подписал контракт с английским клубом. «Соккер.ру» посвятил этому событию замечательный материал. Нет сомнений, что бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» добьётся успехов. Всё же Чехия хоккейная страна, чего не скажешь о Великобритании. Чех с юных лет хорошо катался на коньках и владел клюшкой. При желании он и не только в воротах сыграет.

Но кого Петр может удивить в нашей стране, где было столько замечательных мастеров, добившихся успехов и в футболе, и в хоккее. Один Всеволод Михайлович Бобров чего стоит. «Шаляпин русского футбола, Гагарин шайбы на Руси», - назвал Боброва поэт Евгений Евтушенко. Более того, Всеволод Михайлович служил двум популярнейшим видам спорта не только как игрок, но и как тренер.

Бобров был выдающимся бомбардиром. Мы же вспомним коллег Чеха – вратарей. И не будем ходить далеко. Ограничимся нашей страной. Первый вице-президент ФИФА Валентин Гранаткин совмещал и футбол, и хоккей с мячом. Он защищал ворота сборной СССР в обеих дисциплинах. Более того, уже после Великой Отечественной войны Валентин Александрович стал пионером нового для нашей страны вида спорта - хоккея с шайбой. В сборной, правда, не играл. Но сыграл сезон за московский «Спартак» и стал бронзовым призёром первого чемпионата СССР .

Первый вратарь сборной Советского Союза по хоккею с шайбой Харий Меллупс был прекрасным боксёром, чемпионом Риги в легчайшем весе. Но этим его увлечения не ограничивались. Харий Артурович был отличным футболистом и перед первым хоккейным чемпионатом СССР гонял мяч за рижское «Динамо». Причём играл Меллупс в нападении. Но на льду становился в ворота. Со временем он сделал выбор в пользу хоккея. Именно Меллупс защищал ворота нашей сборной в самых первых матчах против чешского ЛТЦ, одного из сильнейших клубов Европы. Но наша команда сумела обыграть чехов 6:3, во многом благодаря хладнокровному латышу. К сожалению, жизнь Хария Меллупса оказалась недолгой. Всего 22 года. 7 января 1950 года он погиб в авиакатастрофе вместе с командой ВВС.

Меллупс был не единственным спортсменом, чьи позиции в футболе и в хоккее не совпадали. Например, сильнейшей парой защитников хоккейного ЦДКА в конце сороковых считается Владимир Никаноров - Владимир Веневцев. Никаноров начинал как борец классического стиля, потом перешел в футбол. Заиграл сначала в «Пищевике», а оттуда уже отправился в ЦДКА . Владимир Николаевич прославился как вратарь послевоенной «команды лейтенантов», как ещё называли ЦДКА . Пять раз становился чемпионом СССР по футболу. Но и хоккеистом Никаноров был замечательным. Играл за ЦДКА в обороне, три раза выигрывал чемпионат страны и по праву считается одним из лучших защитников хоккея тех лет. Напарник Никанорова, его тёзка Владимир Веневцев, тоже был футбольным вратарём. И тоже играл в ЦДКА , был основным стражем ворот до появления Никанорова. При этом играл в хоккей с мячом, причём в атаке. После появления в ССР хоккея с шайбой, немолодой уже Веневцев освоил для себя и этот вид спорта.

Зато вратарь хоккейного ЦДКА той поры защищал бывший нападающий Борис Афанасьев. А потом в хоккейную команду пришел Григорий Мкртчян. Миниатюрный уроженец Краснодара мог стать отличным футбольным нападающим. Быстро бегал, финтил, много забивал. Даже был приглашён тренером Гавриилом Качалиным в команду класса Б «Трудовые резервы». Но Григорий, неплохо игравший и в хоккей с мячом, влюбился в новую игру с шайбой. Анатолий Владимирович Тарасов нашёл невысокому пареньку место на площадке - в воротах. Экипировка хоккейных вратарей тогда мало отличилась от формы полевых. Никаких масок, шлемов. Небольшие щитки. И в каждой игре бесстрашный Мкртчян принимал на себе десятки тяжелейших ударов. После каждой игры тело Григория представляла из себя сплошной синяк. Но сам Григорий получал истинное наслаждение от игры. Вскоре армеец стал лучшим вратарём страны. И не случайно именно он защищал ворота сборной СССР на её дебютном чемпионате мира в 1954 году. Сборная СССР , никому неизвестная в мире, выиграла золотые медали, а её страж ворот со сложной фамилией был признан лучшим голкипером турнира. Через два года Мкртчян помог советской сборной выиграть первое олимпийское золото в Кортина-д’Ампеццо.

Напарник Мкртчяна по сборной СССР , другой выдающийся вратарь Николай Пучков тоже был футболистом. Николай Георгиевич стал голкипером военных лётчиков после гибели Хария Меллупса. Летом Пучков также защищал ворота футбольного ВВС. После того, как команда была расформирована, Пучков уехал в Ленинград, где уже сосредоточился на игре за СКА .

Величайший футбольный вратарь Лев Яшин тоже играл в хоккей. Более того, в начале 50-х Лев Иванович был скорее хоккеистом. В хоккейном «Динамо» он был основным стражем ворот, в то время как в футбольном терпеливо ждал своего часа. Выигрывал Кубок СССР и бронзовые медали, мог поехать вместе с Мкртчяном на чемпионат мира 1954 года. Но любовь к футболу взяла верх. И , наверное, это произошло к лучшему. Мир футбола получил сильнейшего вратаря всех времён. А вот хоккей с уходом Яшина потерял. Но в пятидесятые годы уже было трудно совмещать одно и другое. Поэтому приходилось выбирать. Например, нападающий футбольных «Торпедо» и «Крыльев Советов» Борис Запрягаев сосредоточился на хоккее. Причём тоже отправился в ворота «Крыльев Советов» и стал одним из сильнейших в стране.

А были еще совмещения с другими игровыми видами спорта. Да. Знаменитый вратарь республики Анатолий Акимов до 1936 года успешно играл не только в футбол, но и в волейбол, и в ручной мяч. Более того, входил в сборную Москвы. В гандболе становился чемпионом города. Но потом Акимову пришлось определиться. Однако Анатолий Михайлович всегда говорил, что волейбольная и гандбольная подготовка помогла ему в большом футболе.

В 1962 году в составе «Динамо» выступали сразу два вратаря по фамилии Беляев – Владимир и Валентин. Владимир Георгиевич подменял Яшина и в клубе, и в сборной. Но речь пойдёт об его однофамильце. Валентин Беляев сыграл всего одну встречу, после чего вернулся в Таллин. Но примечателен этот голкипер тем, что совмещал футбол и гандбол. В шестидесятые годы подобное совмещение было уже редкостью. Валентин Иванович начинал как футбольный голкипер, но после того, как получил травму колена, перешёл в гандбол. Там он добился довольно больших успехов. Но в футбол всё равно тянуло. Вот и играл Беляев - за «Норму» в ручной мяч, а за «Калев» – в футбол. Причем играл неплохо, несмотря на вылет «Калева» из класса А. Иначе бы в московское «Динамо» не позвали.

Дебют Валентина Беляева в «Динамо» пришёлся на домашнюю встречу с кутаисским «Торпедо». В перерыве при счете 0:1 он заменил своего однофамильца. Мячей Валентин Иванович не пропускал, но его первый выход оказался и последним. В 1963 году он вернулся в Таллин, где играл уже за «Динамо». А потом Беляев сосредоточился на гандболе. Играл за «Норму», потом стал известным гандбольным тренером и арбитром. Судил матчи московской Олимпиады.

Видите, как много примеров. И это только вратари, и это только знаменитые или хотя бы известные. И только наши. Про кого-то Чех слышал, про кого-то - вряд ли. В любом случае, хочется, чтобы у Петра все получилось в новом виде спорта.