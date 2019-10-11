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Куртуа заявил, что ему необходимо больше уважения со стороны СМИ

11 октября 2019, 09:12

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях со СМИ:

Я знаю, что такое быть игроком большого клуба. Я счастлив и не страдаю от панических атак.

СМИ необходимо принимать ответственность за свои действия, они не имеют права публиковать откровенную ложь. В конце концов мы все люди и можем иметь какие-то проблемы. Это неуважение к игрокам, а также к людям, кто страдают от тех или иных заболеваний.

Ранее сообщалось, что «Реал» опроверг информацию о том, что Куртуа испытывает панические атаки. 

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Все комментарии
рус фан
рус фан
   126 / 797
11 октября в 19:05
Тибо надо улучшить свою игру, Ареоля который вышел недавно на замену выглядел не хуже, а Кейлор в ПСЖ сейчас вообще круто смотрится.
Incredulous
Incredulous
   457 / 797
11 октября в 15:56
Уважение нужно заслужить, а не выпрашивать. Твой предшественник, Навас, заслужил уважение всех болел Реала (да и не только Реала) своими действиями на поле, а не провальными матчами, пустой болтовнёй и нелепыми отмазками. Пока что ты доказал только то, что твой уровень как вратаря примерно равен уровню Кариуса в Ливерпуле в финале ЛЧ.
Верг
Верг
   136 / 797
11 октября в 13:53
Ну так к слову, косячил не единожды он уже в челси, в реале эти косяки утроились
Don trambon
Don trambon
   266 / 797
11 октября в 13:11
Эта дырка в минус уже ушла по матчам/пропущенным. И что то ещё требует. Позор.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   257 / 797
11 октября в 12:36
Так тебе и надо дырка!
Знал ведь куда переходишь.
От проекта ничего другого и ждать не стоит
Судья Дрэд
Судья Дрэд
   102 / 797
11 октября в 10:35
Много чести
112910415
112910415
   48 / 797
11 октября в 10:22
прессу унять практически невозможно
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   351 / 797
11 октября в 10:10
Дыркуа лучше молчать
cska plus
cska plus
   2 / 797
11 октября в 09:57
Журналюги самый продажный народ.
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
11 октября в 09:40
Это Реал. Здесь бешеные собаки сожрут тебя, стоит ошибиться хоть чуть-чуть.
Abris
Abris
   87 / 797
11 октября в 09:14
Уважение не купишь и не выпросишь.
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