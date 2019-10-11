Куртуа заявил, что ему необходимо больше уважения со стороны СМИ

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа рассказал о взаимоотношениях со СМИ:
Я знаю, что такое быть игроком большого клуба. Я счастлив и не страдаю от панических атак.
СМИ необходимо принимать ответственность за свои действия, они не имеют права публиковать откровенную ложь. В конце концов мы все люди и можем иметь какие-то проблемы. Это неуважение к игрокам, а также к людям, кто страдают от тех или иных заболеваний.
Ранее сообщалось, что «Реал» опроверг информацию о том, что Куртуа испытывает панические атаки.
Знал ведь куда переходишь.
От проекта ничего другого и ждать не стоит
Знал ведь куда переходишь.
От проекта ничего другого и ждать не стоит