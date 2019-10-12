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Черчесов: «Лозунгами мы разбрасываться не будем»

сегодня, 14:05
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что тренерский штаб не собирается специально настраивать игроков перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.

У нас само собой разумеющееся - мы знаем, что всегда играем за три очка. Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем.

Ранее Станислав Черчесов рассказал о состоянии Марио Фернандеса и Дмитрия Баринова, которые пропускают тренировку национальной команды.

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Все комментарии
Leki_chelsea
Leki_chelsea ответил Jeck Denielse
   546 / 873
сегодня в 18:36
))
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   106 / 873
сегодня в 17:33
К чему бы это он?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:17
А произнесённое тут "Мы знаем, что всегда играем за три очка" - чем не лозунг...??...)))

Нормальный такой лозунг.....
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   690 / 873
сегодня в 16:48
с Кипром лозунги не помогут. Кипр твёрдый орешек, да ещё дома
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 14:28
Зачем лозунги, побеждать надо.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   185 / 873
сегодня в 14:27
Лозунги для игры с командой Кипра даже трудно и придумать.
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