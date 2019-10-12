Черчесов: «Лозунгами мы разбрасываться не будем»

Главный тренер сборной России заявил, что тренерский штаб не собирается специально настраивать игроков перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Кипра.

У нас само собой разумеющееся - мы знаем, что всегда играем за три очка. Завтрашний день не исключение. Никаких специальных слов не находили до этого, и сейчас не будем, мы просто изучаем соперника и думаем над тем, как нам нужно обыграть его. Лозунгами мы разбрасываться не будем.