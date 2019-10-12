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Матвеев: «Я живу на базе „Краснодара“»

сегодня, 13:31

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о своей работе в клубе.

Сначала было чуть непросто, однако дело не в общении с прессой. После пары лет без активной тренерской деятельности сложно сходу влиться в ритм жизни большого клуба. Но я ощущал поддержку со стороны президента «Краснодара» Сергея Галицкого, очень помог Мурад Мусаев, футболисты и тренеры тоже поддержали. К тому же, я давно знаком с главным тренером академии Александром Марьяновичем, и было лестно слышать от него теплые слова после появления в клубе. В общем, в «Краснодаре» я ощутил себя комфортно с первого дня.

Мой рабочий день начинается в 9 утра. И заканчивается около полуночи. Я живу на базе и почти все свое время посвящаю анализу наших матчей.

Ранее Матвеев рассказал, на работу каких специалистов он ориентируется.

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Все комментарии
mangoх12
mangoх12
   8 / 873
сегодня в 18:02
реально отдается работе и тянет клуб , Мусаев же просто клоун у бровки
Али Самаркандский
Али Самаркандский
   341 / 873
сегодня в 15:13
Краснодар играет и это главное.Удачи
Eddja
Eddja
   54 / 873
сегодня в 14:05
С его зарплатой можно во дворце жить.
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