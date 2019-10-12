Матвеев: «Я живу на базе „Краснодара“»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о своей работе в клубе.

Сначала было чуть непросто, однако дело не в общении с прессой. После пары лет без активной тренерской деятельности сложно сходу влиться в ритм жизни большого клуба. Но я ощущал поддержку со стороны президента «Краснодара» Сергея Галицкого, очень помог Мурад Мусаев, футболисты и тренеры тоже поддержали. К тому же, я давно знаком с главным тренером академии Александром Марьяновичем, и было лестно слышать от него теплые слова после появления в клубе. В общем, в «Краснодаре» я ощутил себя комфортно с первого дня.

Мой рабочий день начинается в 9 утра. И заканчивается около полуночи. Я живу на базе и почти все свое время посвящаю анализу наших матчей.