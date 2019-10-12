Прядкин: «Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам»

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение создать единый спонсорский фонд для финансирования клубов.

Вы знаете, я скажу так: эта тема поднималась, в том числе ведущими клубами РПЛ . Обсуждалась идея объединить пул спонсоров, чтобы помочь региональным командам. Для них это было бы хорошим подспорьем. Особенно для тех клубов, у которых есть сложности с финансированием. Но там же было еще подмечено, что у компаний, которые финансируют футбол, есть сильные управленцы, с помощью которых растет качество работы клубов в плане отчетов, оценок перспектив развития. Возможно, через эти фонды можно было бы наладить подобную передачу опыта другим командам. Есть над чем подумать.

Мы после матча с Шотландией перемолвились по этой теме парой слов с Александром Валерьевичем Дюковым. Он правильно заметил, что этот вопрос надо досконально проработать. Поэтому пока не хочется забегать вперед. Надо подумать, как это все может выглядеть, обсудить ситуацию с клубами, в которых присутствуют крупные компании, а потом подробно об этом говорить.