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Прядкин: «Объединение пула спонсоров помогло бы региональным командам»

сегодня, 11:44

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал предложение создать единый спонсорский фонд для финансирования клубов.

Вы знаете, я скажу так: эта тема поднималась, в том числе ведущими клубами РПЛ. Обсуждалась идея объединить пул спонсоров, чтобы помочь региональным командам. Для них это было бы хорошим подспорьем. Особенно для тех клубов, у которых есть сложности с финансированием. Но там же было еще подмечено, что у компаний, которые финансируют футбол, есть сильные управленцы, с помощью которых растет качество работы клубов в плане отчетов, оценок перспектив развития. Возможно, через эти фонды можно было бы наладить подобную передачу опыта другим командам. Есть над чем подумать.

Мы после матча с Шотландией перемолвились по этой теме парой слов с Александром Валерьевичем Дюковым. Он правильно заметил, что этот вопрос надо досконально проработать. Поэтому пока не хочется забегать вперед. Надо подумать, как это все может выглядеть, обсудить ситуацию с клубами, в которых присутствуют крупные компании, а потом подробно об этом говорить.

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Все комментарии
Romkurch
Romkurch
   68 / 873
сегодня в 13:17
Объединение отца и сына, Прядкина и Цорна уже помогло спартаку.
мяч квадратный
мяч квадратный
   200 / 873
сегодня в 12:48
Создать посредника, которого будут оплачивать клубы где директором будет дружок царя, а его замами дружки дружка царя, секретаршами подруги дружков дружка царя. Не говоря уже про обслуживающий персонал, бухгалтеров, личную охрану дружка царя и его дружков-замов, которые будут получать зарплаты и покупать гелендвагены и бентли и дврцы на рублевке на деньги, которые должны пойти клубам... Вот вся суть нынешнего режима.
Олег Георгиевич Кононов.
Олег Георгиевич Кононов.
   312 / 873
сегодня в 11:51
Я бы создал фонд где поклонникам московского Спартака будут выплачивать за то что они смотрят матчи Спартака.
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