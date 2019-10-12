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Матвеев: «Моя адаптация здесь не заняла много времени»

сегодня, 11:24

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев рассказал о своей адаптации в клубе. 

Важно, что мое видение футбола изначально во многом совпадало с теми принципами, которые исповедует «Краснодар». Как я уже упоминал, всегда старался прививать своим командам комбинационный футбол. Да и за «быками» следил пристально, ведь там играют несколько ребят, с которыми я поработал в юношеской сборной. Всегда поздравлял Мурада Мусаева с ключевыми победами. Потому моя адаптация здесь не заняла много времени.

Ранее Матвеев рассказал, на работу каких специалистов он ориентируется.

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