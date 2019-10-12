Матвеев: «Моя адаптация здесь не заняла много времени»

Главный тренер «Краснодара» рассказал о своей адаптации в клубе.

Важно, что мое видение футбола изначально во многом совпадало с теми принципами, которые исповедует «Краснодар». Как я уже упоминал, всегда старался прививать своим командам комбинационный футбол. Да и за «быками» следил пристально, ведь там играют несколько ребят, с которыми я поработал в юношеской сборной. Всегда поздравлял Мурада Мусаева с ключевыми победами. Потому моя адаптация здесь не заняла много времени.