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Тренер сборной Кипра: «Россия играет в современный футбол»

сегодня, 19:22
КипрЛоготип футбольный клуб Кипр-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Кипра Ран Бен Шимон поделился мнением о предстоящей игре с российской командой:

Завтра мы будем играть против сильной и быстрой команды. Я выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, что это будет последний комплимент. Наша команда хочет победы, новых высот, нам нужна поддержка каждого болельщика завтра. Мы хотим достичь результата против такой сильной команды, жду с нетерпением этого вызова для наших футболистов.

Где нужно надавить, чтобы обыграть Россию? Нет сейчас столько времени, чтобы объяснять всю стратегию игру. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Я уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы, демонстрация одного и того же фильма надоедает всем.

Ранее стало известно, сколько билетов было продано на эту встречу.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
   82 / 873
сегодня в 20:01
Обижает. Не в современный, а в очень современный футбол.
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   127 / 873
сегодня в 19:52
для сборной России матч с Кипром лёгким не будет, независимо от результата.
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