Тренер сборной Кипра: «Россия играет в современный футбол»

Главный тренер сборной Кипра поделился мнением о предстоящей игре с российской командой:

Завтра мы будем играть против сильной и быстрой команды. Я выражаю большое уважение главному тренеру Станиславу Черчесову, Россия играет в современный и оборонительный футбол, но думаю, что это будет последний комплимент. Наша команда хочет победы, новых высот, нам нужна поддержка каждого болельщика завтра. Мы хотим достичь результата против такой сильной команды, жду с нетерпением этого вызова для наших футболистов.

Где нужно надавить, чтобы обыграть Россию? Нет сейчас столько времени, чтобы объяснять всю стратегию игру. Мы будем идти до победного, пытаться показать хороший футбол. Я уверен, что Россия будет менять свои тактические схемы, демонстрация одного и того же фильма надоедает всем.