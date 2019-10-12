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Бонуччи рассказал, как изменилась сборная Италии после прихода Манчини

сегодня, 16:35

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи рассказал о том, как изменилась национальная команда под управлением главного тренера Роберто Манчини

При Роберто Манчини мы с самого начала играли в футбол с большим количеством прессинга. Изначально мы немного боялись изменений, но он всегда верил в нас. Благодарю босса за то, что он дает нам идеи, а мы пытаемся воплотить их в жизнь. 

Когда вы верите в себя, все становится проще, вы вспоминаете моменты, которые нарабатывали на тренировках. Здорово, если это начинает работать на поле. В этом году мы очень воодушевились после пропуска ЧМ-2018. 

Теперь у нас есть свой стиль, мы должны двигаться и дальше на свой волне, совершенствоваться с каждым матчем. 

Недавно бывший главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура высказался о работе Роберто Манчини.

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Все комментарии
azures
azures
   86 / 873
сегодня в 17:26
Главное, чтобы был результат.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   16 / 873
сегодня в 17:08
Остерегайтесь идей Манчини....синьор Бонуччи....

А если начнёт звать аргентинцев и передавать секретные записочки игрокам во время игры - всё...сливай воду....
Мы это уже проходили....
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 17:00
Пока все довольны.
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