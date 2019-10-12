Бонуччи рассказал, как изменилась сборная Италии после прихода Манчини

Защитник сборной Италии рассказал о том, как изменилась национальная команда под управлением главного тренера .

При Роберто Манчини мы с самого начала играли в футбол с большим количеством прессинга. Изначально мы немного боялись изменений, но он всегда верил в нас. Благодарю босса за то, что он дает нам идеи, а мы пытаемся воплотить их в жизнь.

Когда вы верите в себя, все становится проще, вы вспоминаете моменты, которые нарабатывали на тренировках. Здорово, если это начинает работать на поле. В этом году мы очень воодушевились после пропуска ЧМ -2018.

Теперь у нас есть свой стиль, мы должны двигаться и дальше на свой волне, совершенствоваться с каждым матчем.