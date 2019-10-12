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Смоллинг сравнил Италию и Англию

сегодня, 12:38

Защитник Крис Смоллинг сравнил Италию и Англию. Футболист минувшим летом перебрался в «Рому» из «Манчестер Юнайтед».

С точки зрения календаря, эти страны не слишком отличаются. Как и в МЮ, здесь мы играем каждые несколько дней, поэтому тренировки завязаны больше на тактику и на восстановление. 

Но с точки зрения футбола, здесь намного больше команд, которые играют с двумя центральными нападающими, что доставляет вам гораздо больше проблем. 

В Англии довольно часто вам приходится иметь дело только с одним нападающим, так что ваш второй центральный защитник всегда прикрывает вас. Здесь же вы в большинстве случаев обороняетесь два на два. 

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Все комментарии
Eddja
Eddja
   54 / 873
сегодня в 17:17
Роме победы!
juvenale
juvenale ответил mihaluch
   15 / 873
сегодня в 14:37
А всё равно в Англии более результативный футбол чем в Италии.
приведи статистику
juvenale
juvenale
   15 / 873
сегодня в 14:36
ххаха очередной игрок из апл говорит,что в Италии играть сложнее,но куда ему до бей-бегишных экспертов)))
mihaluch
mihaluch
   135 / 873
сегодня в 13:23
А всё равно в Англии более результативный футбол чем в Италии.
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