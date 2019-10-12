Смоллинг сравнил Италию и Англию

Защитник сравнил Италию и Англию. Футболист минувшим летом перебрался в «Рому» из «Манчестер Юнайтед».

С точки зрения календаря, эти страны не слишком отличаются. Как и в МЮ , здесь мы играем каждые несколько дней, поэтому тренировки завязаны больше на тактику и на восстановление.

Но с точки зрения футбола, здесь намного больше команд, которые играют с двумя центральными нападающими, что доставляет вам гораздо больше проблем.

В Англии довольно часто вам приходится иметь дело только с одним нападающим, так что ваш второй центральный защитник всегда прикрывает вас. Здесь же вы в большинстве случаев обороняетесь два на два.