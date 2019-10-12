Ачерби не захотел уходить из онкологической детской больницы

сегодня, 13:35

В минувший четверг сборная Италии посетила детскую больницу в Риме.

Национальная команда принесла подарки для маленьких пациентов онкологической больницы. Когда все футболисты уже собирались уезжать, защитник заявил, что собирается остаться в больнице еще на некоторое время: «Мне все равно, пусть все уезжают. Я возьму себе такси. Но я не уйду отсюда, пока не повидаюсь со всеми».

Тема онкологии очень близка для спортсмена, Ачерби за последние несколько лет дважды проходил курс химиотерапии, у защитника диагностирован рак яичка.

Напомним, что главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович тоже проходит курсы химиотерапии, специалист болен лейкемией.