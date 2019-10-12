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Джеррард: «Скучаю по „Ливерпулю“»

сегодня, 18:32

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который сейчас является главным тренером «Рейнджерс», рассказал про свое отношение к «красным»:

Я скучаю по «Ливерпулю» каждый день.

Он уже довольно давно хорош с того момента, как Клопп сумел донести свою философию игры. За «Ливерпулем» очень приятно наблюдать.

Я всегда думаю, что они победят. Независимо от того, игры ли с конкурентами в чемпионате или матчи в лиге Чемпионов. Теперь «Ливерпуль» всегда для меня фаворит.

Ранее стало известно, что Джеррард может возглавить «Бешикташ».

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Все комментарии
juvenale
juvenale
   15 / 873
сегодня в 20:07
и они по твоему привозу
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   176 / 873
сегодня в 19:25
набирайся опыта, набивай шишки и потом милости просим домой в родной Ливерпуль! Удачи и успехов в жизни!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   176 / 873
сегодня в 19:24
Стиви Джи - легенда Ливерпуля! Респект!
Сп62
Сп62
   82 / 873
сегодня в 18:59
Стиви молодец. Так и нужно всегда переживать за родной клуб.
cska plus
cska plus
   3 / 873
сегодня в 18:57
А чё скучать взял да поехал в Ливерпуль.
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
сегодня в 18:34
Жаль что Стиви уже не играет, он мог поскользнутся в ответственный момент. Теперь всё изменилось и если команда поскальзывается, судьи страхуют на ура. Челси и Лестер подтвердят.
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