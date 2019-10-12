Джеррард: «Скучаю по „Ливерпулю“»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» , который сейчас является главным тренером «Рейнджерс», рассказал про свое отношение к «красным»:

Я скучаю по «Ливерпулю» каждый день.

Он уже довольно давно хорош с того момента, как Клопп сумел донести свою философию игры. За «Ливерпулем» очень приятно наблюдать.

Я всегда думаю, что они победят. Независимо от того, игры ли с конкурентами в чемпионате или матчи в лиге Чемпионов. Теперь «Ливерпуль» всегда для меня фаворит.