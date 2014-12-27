ГлавнаяНовостиИталия. Серия А 2014/2015

«Ювентус» сомневается в необходимости трансфера Подольски

27 декабря 2014, 17:19
 «Арсенал» предложил «Ювентусу» подписать зимой форварда Лукаса Подольски, сообщает в сегодняшнем издании La Gazzetta dello Sport.

Однако руководству туринского клуба такой вариант не кажется оптимальным, а потому «Юве» намерен для начала изучить другие идеи по усилению атаки.

В Италии Подольски также сватают в «Рому» и «Интер».
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