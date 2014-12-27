«Ювентус» сомневается в необходимости трансфера Подольски

«Арсенал» предложил «Ювентусу» подписать зимой форварда Лукаса Подольски, сообщает в сегодняшнем издании La Gazzetta dello Sport.
Однако руководству туринского клуба такой вариант не кажется оптимальным, а потому «Юве» намерен для начала изучить другие идеи по усилению атаки.
В Италии Подольски также сватают в «Рому» и «Интер».
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