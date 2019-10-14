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Кейн заявил, что готов совмещать обязанности капитана в клубе и сборной

сегодня, 09:45

Харри Кейн заявил, что готов одновременно быть капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Я являюсь капитаном сборной и беру на себя связанную с данной ролью ответственность. Также я буду капитаном «Тоттенхэма», пока отсутствует Уго Льорис. Но, как я говорил ранее, эта нагрузка не влияет на мою игру и на мой характер. Я стараюсь быть примером для подражания на поле и за его пределами и продолжу в том же духе.

Напомним, что ранее Харри Кейн прокомментировал поражение сборной Англии от чехов в отборе на Евро-2020.

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Eddja
Eddja
   51 / 794
сегодня в 11:18
Тяжелая ноша, можно не унести.
beefs
beefs
   221 / 794
сегодня в 11:03
Капитан, капитан...
Мастер камуфляжа
Мастер камуфляжа
   300 / 794
сегодня в 10:41
Согласен с ДСА, Кукарекейн Пенальтенович обычный понторез
ДСА
ДСА
   188 / 794
сегодня в 10:34
Понтов что-то много начал кидать, сразу результаты пошли вниз.
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