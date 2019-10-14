Кейн заявил, что готов совмещать обязанности капитана в клубе и сборной

заявил, что готов одновременно быть капитаном «Тоттенхэма» и сборной Англии.

Я являюсь капитаном сборной и беру на себя связанную с данной ролью ответственность. Также я буду капитаном «Тоттенхэма», пока отсутствует Уго Льорис. Но, как я говорил ранее, эта нагрузка не влияет на мою игру и на мой характер. Я стараюсь быть примером для подражания на поле и за его пределами и продолжу в том же духе.