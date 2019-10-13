Зинченко: «Предупреждал Бернарду Силву, чтобы он был осторожен»

вчера, 20:22

Защитник «Манчестер Сити» и сборной Украины рассказал, что предупредил своего напарника в «Ман Сити» перед матчем со сборной Португалии в квалификации к Евро-2020.

На самом деле, это очень глупый вопрос. Я предупреждал Бернарду, чтобы он был осторожен, потому что я расскажу украинским СМИ о том, как он «положительно» отзывается о нашей стране. И когда он будет получать мяч, то все будут его освистывать. Я думаю, что для него завтра будет двойное напряжение. В последние месяцы мы говорили с ним об этой игре.

Ранее Александр заявил, что украинской сборной нечего бояться в матче с португальцами.