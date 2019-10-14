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Милнер заявил, что продолжает учиться у одноклубников и тренера

сегодня, 10:25

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер заявил, что продолжает учиться у партнеров по команде и тренера.

Мне повезло играть долго, причем я выступал вместе с отличными футболистами и под руководством сильных тренеров. Вместе с тем каждый раз, когда выходишь на поле, ты можешь научиться чему-то новому. Сейчас моя роль заключается еще и в том, чтобы помогать молодым игрокам. Но я все равно могу учиться у партнеров по команде и у главного тренера. Нужно пытаться прибавлять, поэтому я всегда хожу на тренировки с таким настроем, будто я ничего не знаю. Думаю, что если настроить себя так, словно ты знаешь все о футболе, возникнут проблемы.

Напомним, что недавно наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высоко оценил игру Джеймса Милнера.

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IKER-RAUL
IKER-RAUL
   142 / 794
сегодня в 12:24
большинство молодых игроков сейчас больше актёры, чем футболисты: после игрового столкновения театрально падают, издают умирающие крики на весь стадион, минимум минуту "корчаться от боли" и тп...клубы платят за них бешенные деньги, а они после пары удачных игр "травмируются" и по паре недель-месяцев сидят-отдыхают в лазарете) Думаю, что если бы они пахали как надо на тренировках, выходили на поле, чтобы играть в футбол и побеждать в выигрыше были бы и они сами и мы болелы!.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   142 / 794
сегодня в 12:15
Джеймс прав! Большинство молодых игроков думают, что после пары удачных игр они стали супер-пупер "звездами" и перестают прибавлять и постепенно затухают- деградируют! Слова и настрой Милнера - единственно верное решение для того, чтобы играть на высоком уровне как можно дольше! Джеймсу успехов с Ливерпулем и Респект!!!
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