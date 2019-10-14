Милнер заявил, что продолжает учиться у одноклубников и тренера

Полузащитник «Ливерпуля» заявил, что продолжает учиться у партнеров по команде и тренера.

Мне повезло играть долго, причем я выступал вместе с отличными футболистами и под руководством сильных тренеров. Вместе с тем каждый раз, когда выходишь на поле, ты можешь научиться чему-то новому. Сейчас моя роль заключается еще и в том, чтобы помогать молодым игрокам. Но я все равно могу учиться у партнеров по команде и у главного тренера. Нужно пытаться прибавлять, поэтому я всегда хожу на тренировки с таким настроем, будто я ничего не знаю. Думаю, что если настроить себя так, словно ты знаешь все о футболе, возникнут проблемы.