МЮ и «Милан» борются за Ракитича

сегодня, 17:09

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» борются за трансфер полузащитника «Барселоны» . Миланский клуб контактировал с людьми из окружения игрока. В свою очередь МЮ уже общается с представителями «Барселоны» по поводу перехода.

Отметим, что ранее намерение заполучить Ракитича приписывали некоторым другим грандам европейского футбола. В частности, сообщалось о заинтересованности «Интера» и «Ювентуса». Не исключено, что команда, в которой продолжит карьеру Ракитич, станет известна уже вскоре, поскольку «Барса» может отпустить полузащитника в ближайшее трансферное окно.