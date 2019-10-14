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МЮ и «Милан» борются за Ракитича

сегодня, 17:09

«Манчестер Юнайтед» и «Милан» борются за трансфер полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича. Миланский клуб контактировал с людьми из окружения игрока. В свою очередь МЮ уже общается с представителями «Барселоны» по поводу перехода.

Отметим, что ранее намерение заполучить Ракитича приписывали некоторым другим грандам европейского футбола. В частности, сообщалось о заинтересованности «Интера» и «Ювентуса». Не исключено, что команда, в которой продолжит карьеру Ракитич, станет известна уже вскоре, поскольку «Барса» может отпустить полузащитника в ближайшее трансферное окно.  

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   186 / 791
сегодня в 17:34
Пик своей формы он скорее всего уже миновал.
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 17:12
Про Милан просто пишут они давно ни за что не борются.
Василий 50
Василий 50
   439 / 791
сегодня в 17:11
Два днища...
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