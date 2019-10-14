«Барселона» рассматривает четыре варианта потенциальной замены Суаресу

Победа со счетом 5:0 над сборной Кипра вывела сборную России на Евро-2020, а

Отборочный турнир Евро-2020 выходит на финишную прямую. «Соккер.ру» – о

Сборная Украины уже квалифицировалась на Евро-2020, а в матче 14 октября против