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«Барселона» рассматривает четыре варианта потенциальной замены Суаресу

сегодня, 13:15

«Барселона» начинает поиски потенциальной замены 32-летнему нападающему Луису Суаресу.

В шорт-лист входят Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).

Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы выплатить 111 млн евро за Лаутаро Мартинеса, прописанные в качестве отступных в контракте.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios
   531 / 794
сегодня в 15:02
Покруче остальных Мбаппе конечно. Но захочет ли переходить, вроде неплохо трудоустроен.
ДАША Д
ДАША Д
   199 / 794
сегодня в 14:58
Мбаппе - идеальный вариант.
Жека10
Жека10
   79 / 794
сегодня в 14:35
чем этот Мбаппе лучше Суареса?По моему его потенциал сильно переоценивают.

Мартинес игрок Интера,так что пусть ищут в других местах
razdvatri
razdvatri
сегодня в 14:28
с долгами не хотят рассчитаться?
cska plus
cska plus
   2 / 794
сегодня в 14:17
Барсуки сказали, что до лета никаких трансферов.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
   127 / 794
сегодня в 14:07
Итак, давайте же поможем найти замену Суаресу в Барселоне:
1) Симулярес (игрок чемпионата Греции, поставил рекорд по самой скорой симуляции, его сдуло в центре поля от ветра из свистка судьи о начале матча).
2) Кусарес (опять игрок с греческими корнями, судя по фамилии. Любит не только кусать игроков противника, но и нюхать под хвостами.)
3) Шарик - дешёвый аналог Кусареса из 2 дивизиона зоны Юг.
4) Подхалимидис - Ещё один представитель Греции... играет так себе, но признал Месси лучшим игроком чемпионата Греции в прошлом сезоне. Достойный кандидат.

ГОЛосуем !!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 794
сегодня в 13:59
Хороший подбор
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   201 / 794
сегодня в 13:58
Неймара куда дели.
Остапчук 67
Остапчук 67
   550 / 794
сегодня в 13:36
А замену Месси не пора искать?
До сорока лет он точно играть не будет.
The Method Man
The Method Man
   686 / 794
сегодня в 13:28
Заменить Суареса в мире способен только Дзюба, но сейчас тащит сборную России, ему не до Барнесалоналоны
Barcelona
Barcelona
   237 / 794
сегодня в 13:28
Жду Мбаппе!
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   60 / 794
сегодня в 13:23
Куда это намылился Суарес?
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