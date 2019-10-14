«Барселона» рассматривает четыре варианта потенциальной замены Суаресу

«Барселона» начинает поиски потенциальной замены 32-летнему нападающему Луису Суаресу.
В шорт-лист входят Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»), Лаутаро Мартинес («Интер») и Харри Кейн («Тоттенхэм»).
Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» готовы выплатить 111 млн евро за Лаутаро Мартинеса, прописанные в качестве отступных в контракте.
Мартинес игрок Интера,так что пусть ищут в других местах
Мартинес игрок Интера,так что пусть ищут в других местах
1) Симулярес (игрок чемпионата Греции, поставил рекорд по самой скорой симуляции, его сдуло в центре поля от ветра из свистка судьи о начале матча).
2) Кусарес (опять игрок с греческими корнями, судя по фамилии. Любит не только кусать игроков противника, но и нюхать под хвостами.)
3) Шарик - дешёвый аналог Кусареса из 2 дивизиона зоны Юг.
4) Подхалимидис - Ещё один представитель Греции... играет так себе, но признал Месси лучшим игроком чемпионата Греции в прошлом сезоне. Достойный кандидат.
ГОЛосуем !!!
1) Симулярес (игрок чемпионата Греции, поставил рекорд по самой скорой симуляции, его сдуло в центре поля от ветра из свистка судьи о начале матча).
2) Кусарес (опять игрок с греческими корнями, судя по фамилии. Любит не только кусать игроков противника, но и нюхать под хвостами.)
3) Шарик - дешёвый аналог Кусареса из 2 дивизиона зоны Юг.
4) Подхалимидис - Ещё один представитель Греции... играет так себе, но признал Месси лучшим игроком чемпионата Греции в прошлом сезоне. Достойный кандидат.
ГОЛосуем !!!
До сорока лет он точно играть не будет.
До сорока лет он точно играть не будет.