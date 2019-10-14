Цорн: «Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн не смог озвучить задачи, которые были поставлены перед новым главным тренером команды Доменико Тедеско.
Какие цели и задачи перед тренером? Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков. А насчет ответственности за результат — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность.
Ведь очевидно, что команду мечты сии профи построить просто не в состоянии (два торгаша вместе - это приговор любому делу...)
Ведь очевидно, что команду мечты сии профи построить просто не в состоянии (два торгаша вместе - это приговор любому делу...)