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Цорн: «Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков»

сегодня, 18:58

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн не смог озвучить задачи, которые были поставлены перед новым главным тренером команды Доменико Тедеско.

Какие цели и задачи перед тренером? Еще рано об этом говорить. Он только принял работу. Пускай он посмотрит, какой есть потенциал. Надо снять давление с тренерского штаба и наших игроков. А насчет ответственности за результат — это больше вопрос к акционерам клуба. Они будут решать, кто несет ответственность.

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Все комментарии
Дед Мазая
Дед Мазая
   679 / 791
сегодня в 19:58
Может Гендиректора снять надо?
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   234 / 791
сегодня в 19:40
Давление? Так дайте понять всем болелам Спартака, что их клуб не топ, а обычный середняк. Так и ожиданий, а сними и разочарований меньше будет
cska1948
cska1948
   37 / 791
сегодня в 19:24
Цорн иТедеско ребята молодые и видимо ещё не знают, что начальство своей вины за промахи в работе с подчинённых не снимает. Так что отдуваться не совет директоров будет, а вы.
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:12
И чем эти юные дарования купили Федуна?
Ведь очевидно, что команду мечты сии профи построить просто не в состоянии (два торгаша вместе - это приговор любому делу...)
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 19:10
Деньги и никакой ответственности...Чем не жизнь...
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