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Тихонов: «Не понимаю, зачем „Спартак“ дал карт-бланш Тедеско»

сегодня, 18:30

Экс-футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о назначении «красно-белыми» на пост главного тренера экс-наставника «Шальке» Доменико Тедеско:

Дело руководства решать, кого назначать – есть специалисты, есть Федун, пусть решают, кому поднимать «Спартак». Нет разницы, сколько лет Тедеско и чего он достиг – он приходит в другой клуб, это «Спартак». Когда он что-то сделает для «Спартака», тогда и будем его оценивать. Я читал, что он дошёл до группы Лиги чемпионов, а на следующий год его уволили. Для меня это странное назначение – тренер был уволен за плохие результаты, а теперь его берут в самый популярный клуб страны. 

Успокоятся ли трибуны? Они успокоятся только тогда, когда увидят самоотдачу футболистов, а команда начнёт выигрывать и показывать игру, которую хотят видеть болельщики. Сейчас «Спартаку» предстоят матчи не с лидерами чемпионата, Тедеско из-за графика будет немного проще. Оценивать нового тренера будет по его результатам. 

Нужно понимать, что руководство хочет от тренера. Но давать Тедеско годик присмотреться к игрокам и чемпионату будет странно, задачу надо ставить сразу. Зачем приглашать иностранного тренера, который практически ничего не достиг, и ещё давать ему карт-бланш? Если бы, образно говоря, сейчас пришёл Моуринью, и попросил три-четыре месяца, чтобы посмотреть на ребят, то это понятно. А давать карт-бланш Тедеско – это перебор. Но я не знаю, какие у него планы. Что бы я ему пожелал? Ничего. Но вдруг у него пойдёт? Мы только будем радоваться, что он поднял команду.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
   218 / 791
сегодня в 20:00
Никто не понял, очередная прихоть президента
Гавроша
Гавроша
   51 / 791
сегодня в 19:41
Наверное тихонов сам в тренеры хотел.
swed
swed
сегодня в 19:33
завистливые спартакодуховцы подтягиваются. Ничего не пожелаю.. всё с вами ясно. Надеюсь, искренне, в Спартак не позовут ни его, ни Парфенова, ни Евсеева
cska1948
cska1948 ответил Шуnя771
   37 / 791
сегодня в 19:14
Неожиданно от Тихонова...
Олег, привет! Почему неожиданно? Тихонов недоумевает, что пригласили кота в мешке.Неужели вам нужен тренер у которого вдруг пойдёт или вдруг не пойдёт? Тихонову такой тренер явно не нужен, вот он об этом и говорит.
d_fincher
d_fincher
   85 / 791
сегодня в 18:46
То есть Тихонов против того, чтобы давать иностранцу год на построение игры. Говорит надо сразу всё. Интересно вот, а если бы Тихонов встал у руля Спартака, он бы тоже сказал: "Мне не нужен год, я хочу сразу задачу, которую выполню" ?
Шуnя771
Шуnя771
   27 / 791
сегодня в 18:38
Неожиданно от Тихонова...
VIPded
VIPded
   38 / 791
сегодня в 18:36
Спартак на верном пути в ФНЛ...)))
КЭТиК
КЭТиК
   90 / 791
сегодня в 18:35
Мозгов нет, вот и карт-бланш.
STVA 1
STVA 1
   94 / 791
сегодня в 18:35
Андрей Цорн сказал , что он доверяет Тедеску , а это значит , что он и дальше будет доить Леню.
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