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Кечинов: «Тедеско не боится резать по живому»

сегодня, 18:55

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал назначение экс-наставника «Шальке» Доменико Тедеско на пост главного тренера «красно-белых»:

То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер. 

«Спартак» ещё с 80-х годов приучил всех, что они стараются играть первым номером. После Романцева эта тенденция стала потихоньку уходить. Болельщики «красно-белых» привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско. 

«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно уже забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», тренер, а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие. 

Карпин и Черчесов могли бы дать результат в «Спартаке». Станислав Черчесов — это тот тренер, который мог бы вывезти команду из сложившийся ситуации и привести её к чемпионству. Валерий Карпин обладает характером, авторитетом. У него могло бы всё получиться. Но выбор сделан, посмотрим, что из этого выйдет.

Ранее свое мнение выразил экс-полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   197 / 791
сегодня в 19:49
По полумёртвому Спартаку резать легче, чем Кононову по живому. Так что зарежет.
Footbolista
Footbolista
   3 / 791
сегодня в 19:30
Главное резануть по "мертвому" настрою...
МапС
МапС
   162 / 791
сегодня в 19:09
В первую очередь надо резать Федуна.
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