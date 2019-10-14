Кечинов: «Тедеско не боится резать по живому»

Бывший футболист «Спартака» прокомментировал назначение экс-наставника «Шальке» на пост главного тренера «красно-белых»:

То, что у Тедеско есть характер, что он настолько принципиален – это, безусловно, большой плюс. Он не боится резать по живому. «Спартаку» как раз и нужен такой тренер.



«Спартак» ещё с 80-х годов приучил всех, что они стараются играть первым номером. После Романцева эта тенденция стала потихоньку уходить. Болельщики «красно-белых» привыкли к атакующей игре, но должны понимать, что сейчас самое главное – результат. А если будет результат, то никто не будет против прагматичного стиля Тедеско.



«Спартак» всегда ставит задачу – быть первым. Этот сезон уже можно назвать провальным. Даже о тройке призёров можно уже забыть. Сейчас необходимо подальше отойти от зоны стыковых матчей. Перед Тедеско будет стоять непростая задача. Сейчас необходимо обыграть «Рубин», тренер, а дальше процесс будет запущен. Начнётся взаимодействие.



Карпин и Черчесов могли бы дать результат в «Спартаке». Станислав Черчесов — это тот тренер, который мог бы вывезти команду из сложившийся ситуации и привести её к чемпионству. Валерий Карпин обладает характером, авторитетом. У него могло бы всё получиться. Но выбор сделан, посмотрим, что из этого выйдет.