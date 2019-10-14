Цорн: «Я доверяю Тедеско»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
Тедеско — это моя креатура? Нового тренера мы обсуждали на совете директоров. Это был не единственный кандидат. Но это был наш первый выбор. У меня лично есть только доверие к нему.
Интересно, кто эти восемь человек, которые голосуют за такое? Уж не те ли, кому эти самые "провальные трансферы" голы отгружали?
Интересно, кто эти восемь человек, которые голосуют за такое? Уж не те ли, кому эти самые "провальные трансферы" голы отгружали?
— Читали про заседание акционеров "Спартака" — обращался фанат к другому фанату. — Выступление Федуна?
— Федун — это голова! — отвечал спрошенный фанат таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с Федуном.
— А вы читали, какую речь произнёс Цорн на собрании акционеров, этой цитадели консерваторов?
— Ну, о чём говорить … Цорн — это голова! Слушайте, — обращался он к третьему фанату в "розе":
— Что вы скажете насчёт Доменико Тедеско?
— Я скажу вам откровенно, — отвечала "роза", — Тедеску пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Тедеску ни за что на свете не позволил бы фанату лезть пальцем в свой рот, болельщик продолжал:
— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Каррера всё-таки тоже голова.
Фанаты поднимали плечи. Они не отрицали, Каррера тоже голова. Но больше всего их утешала надежда ...
— Читали про заседание акционеров "Спартака" — обращался фанат к другому фанату. — Выступление Федуна?
— Федун — это голова! — отвечал спрошенный фанат таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с Федуном.
— А вы читали, какую речь произнёс Цорн на собрании акционеров, этой цитадели консерваторов?
— Ну, о чём говорить … Цорн — это голова! Слушайте, — обращался он к третьему фанату в "розе":
— Что вы скажете насчёт Доменико Тедеско?
— Я скажу вам откровенно, — отвечала "роза", — Тедеску пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Тедеску ни за что на свете не позволил бы фанату лезть пальцем в свой рот, болельщик продолжал:
— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Каррера всё-таки тоже голова.
Фанаты поднимали плечи. Они не отрицали, Каррера тоже голова. Но больше всего их утешала надежда ...
Я больше трансферам Цорна доверяю, но при этом выбор тренера очень странный. А без толкового тренера, трансферы ничто.
Я больше трансферам Цорна доверяю, но при этом выбор тренера очень странный. А без толкового тренера, трансферы ничто.