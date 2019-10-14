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Цорн: «Я доверяю Тедеско»

сегодня, 18:23

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

Тедеско — это моя креатура? Нового тренера мы обсуждали на совете директоров. Это был не единственный кандидат. Но это был наш первый выбор. У меня лично есть только доверие к нему.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   217 / 791
сегодня в 19:49
Очередной провал!
Гавроша
Гавроша
   51 / 791
сегодня в 19:45
Молодец цорн - пристроил друга к тарасовскому корыту. Там всем хватит, мазут-то круглые сутки по трубе качают.
mordvin60
mordvin60
сегодня в 19:45
Ну раз сам Цорн доверяет...
Сп62
Сп62
   55 / 791
сегодня в 19:45
Жаль не объяснил, на чём зиждется это доверие. Хотелось бы услышать.
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 19:42
Все обувают федуна.
cska plus
cska plus
   2 / 791
сегодня в 19:42
Ахахах! Пусть цорн расскажет сколько заработал на этой сделке.
Морозовский
Морозовский
   5 / 791
сегодня в 19:39
ПЕРВЫМ выразил доверие и поздравил Тедеску легендарный капитан "Спартака" Глушаков Денис Борисович!
Морозовский
Морозовский ответил А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   5 / 791
сегодня в 19:30
Мне даже жаль спартачей. Откуда им всё время сваливаются бездари, физруки и весь европейский неликвид?
В этот раз от спонсора "Газпрёма" свалился.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   355 / 791
сегодня в 19:29
Форватс Цорн Тедеско! Алес гуд яволь)
Дракон1988
Дракон1988 ответил Tostao
   562 / 791
сегодня в 19:23
Всё это напиминает "Золотой телёнок": — Читали про заседание акционеров "Спартака" — обращался фанат к другому фанату. — Выступление Федуна? — Федун — это голова! — отвечал спрошенный фанат таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с Федуном. — А вы читали, какую речь произнёс Цорн на собрании акционеров, этой цитадели консерваторов? — Ну, о чём говорить … Цорн — это голова! Слушайте, — обращался он к третьему фанату в "розе": — Что вы скажете насчёт Доменико Тедеско? — Я скажу вам откровенно, — отвечала "роза", — Тедеску пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы. И, нимало не смущаясь тем, что Тедеску ни за что на свете не позволил бы фанату лезть пальцем в свой рот, болельщик продолжал: — Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Каррера всё-таки тоже голова. Фанаты поднимали плечи. Они не отрицали, Каррера тоже голова. Но больше всего их утешала надежда ...
Мда)А воз и ныне там))Уж извиняюсь за цитирование Крылова)))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   54 / 791
сегодня в 19:22
Мне даже жаль спартачей. Откуда им всё время сваливаются бездари, физруки и весь европейский неликвид?
Сaн Сaныч
Сaн Сaныч
   120 / 791
сегодня в 19:22
Главное чтобы Тодеско доверие оправдал)
Дракон1988
Дракон1988
   562 / 791
сегодня в 19:21
Кононову тоже доверяли)))
Роман Романов
Роман Романов
   710 / 791
сегодня в 19:20
Руби бабло в Спартаке Цорн, руби
Vadik
Vadik
   137 / 791
сегодня в 19:06
Цорн доверяет Тедеско. Федун доверяет Цорну. Посмотрим, что эта троица запоет к концу чемпионата....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 791
сегодня в 18:58
Немецкая мафия....
Литейный 4
Литейный 4
   192 / 791
сегодня в 18:58
Озвучили бы кандидатуры. Хоть посмеялись бы. Ожидание Моуриньо, реальность Тедеско. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   192 / 791
сегодня в 18:56
Цорн радостно потирает свои шаловливые ручонки в предвкушении большой дойки Федуна. Намечается перемены сбитых лётчиков с покупкой неликвида во главе с главным неликвидом тренером. В общем свиньям приходит Тедесц. Гыгыгы
Андрей77 4
Андрей77 4
сегодня в 18:52
Ну по-моему всё очевидно... Прядкин младший давно думал убрать Кононова и поставить Тедеско, возможно дружат они... По правильному если, получится у Тедеско , ну значит прав был Прядкин, нет, то и уйти он должен будет вместе с Тедеско... Трансферы странные были и Кононов явно был ими не доволен... Возможно под Тедеско людей брали???
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   234 / 791
сегодня в 18:51
Ну раз Цорн уверен, то Спам точно следующий сезон начнет в ФНЛ. Раз уж у него Крал был тем, за кем следят все топ клубы мира
d_fincher
d_fincher
   85 / 791
сегодня в 18:49
"Нет, совершил провальные трансферы. Тедеско долго не продержится"

Интересно, кто эти восемь человек, которые голосуют за такое? Уж не те ли, кому эти самые "провальные трансферы" голы отгружали?
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   483 / 791
сегодня в 18:48
Ура, двадцатые будут без свинины)
drug01
drug01
   45 / 791
сегодня в 18:46
Проверим его на деле!
Tostao
Tostao
   31 / 791
сегодня в 18:40
Всё это напиминает "Золотой телёнок":
— Читали про заседание акционеров "Спартака" — обращался фанат к другому фанату. — Выступление Федуна?
— Федун — это голова! — отвечал спрошенный фанат таким тоном, будто убедился в том на основе долголетнего знакомства с Федуном.
— А вы читали, какую речь произнёс Цорн на собрании акционеров, этой цитадели консерваторов?
— Ну, о чём говорить … Цорн — это голова! Слушайте, — обращался он к третьему фанату в "розе":
— Что вы скажете насчёт Доменико Тедеско?
— Я скажу вам откровенно, — отвечала "роза", — Тедеску пальца в рот не клади. Я лично свой палец не положил бы.
И, нимало не смущаясь тем, что Тедеску ни за что на свете не позволил бы фанату лезть пальцем в свой рот, болельщик продолжал:
— Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Каррера всё-таки тоже голова.
Фанаты поднимали плечи. Они не отрицали, Каррера тоже голова. Но больше всего их утешала надежда ...
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 791
сегодня в 18:38
Томас, к тебе доверие на глазах тает, пока что временно не обнимаю, мможет и к лучшему
Шуnя771
Шуnя771 ответил Alhunah
   27 / 791
сегодня в 18:34
А все адекваты ждали Массимо
Что бог послал и Цорн!))
Михаил Полунин
Михаил Полунин
   554 / 791
сегодня в 18:32
Вынести цорн из избы...
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 791
сегодня в 18:31
Только время покажет, а не комменты всяких конявых, бомжавых и прочих, рыжих кучерявых.
Alhunah
Alhunah
   588 / 791
сегодня в 18:31
А все адекваты ждали Массимо
DEIVID
DEIVID
   684 / 791
сегодня в 18:28
Посмотрим, куда это доверие приведёт.
Я больше трансферам Цорна доверяю, но при этом выбор тренера очень странный. А без толкового тренера, трансферы ничто.
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