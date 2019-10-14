Цорн: «Я доверяю Тедеско»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о назначении на пост главного тренера команды.

Тедеско — это моя креатура? Нового тренера мы обсуждали на совете директоров. Это был не единственный кандидат. Но это был наш первый выбор. У меня лично есть только доверие к нему.