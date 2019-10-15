Мариу: «Нам не хватило удачи, но нужно похвалить Украину»

Полузащитник сборной Португалии прокомментировал поражение своей команды в матче отбора к Евро-2020 против Украины.

Мы не привыкли проигрывать. Португальская сборная всегда очень конкурентоспособна. Мы старались победить, создавали моменты, Данилу попал в перекладину… Возможно, нам немного не хватило удачи.

Когда ты уступаешь в счете уже в начале матча, становится сложнее, но мы хорошо среагировали. Нам нужно похвалить Украину.