Барриос: «От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей адаптации в европейском футболе.
От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее, из каждого события беру только положительное, и это — большое подспорье на всех этапах моей футбольной карьеры. Прямо сейчас я надеюсь наилучшим образом продолжать защищать цвета «Зенита».
Перед тем, как перейти в «Зенит», я следил за таблицей РПЛ, отмечал высокую плотность команд, но понимал: если набрать свои очки, можно достичь поставленной цели и взять золото. В этом сезоне у нас такая же задача, мы работаем над ее выполнением. Фанаты поддерживают нас на сто процентов, с каждым днем я все больше узнаю о них — потому для меня особенно важно отвечать на их теплое отношение своей игрой на футбольном поле.
Ранее Барриос рассказал о том, на кого он пытается равняться в современном футболе.