Барриос: «От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее»

Полузащитник «Зенита» рассказал о своей адаптации в европейском футболе.

От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее, из каждого события беру только положительное, и это — большое подспорье на всех этапах моей футбольной карьеры. Прямо сейчас я надеюсь наилучшим образом продолжать защищать цвета «Зенита».