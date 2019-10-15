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Барриос: «От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее»

сегодня, 14:23

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос рассказал о своей адаптации в европейском футболе. 

От матча к матчу я взрослею, становлюсь опытнее, из каждого события беру только положительное, и это — большое подспорье на всех этапах моей футбольной карьеры. Прямо сейчас я надеюсь наилучшим образом продолжать защищать цвета «Зенита».  

Перед тем, как перейти в «Зенит», я следил за таблицей РПЛ, отмечал высокую плотность команд, но понимал: если набрать свои очки, можно достичь поставленной цели и взять золото. В этом сезоне у нас такая же задача, мы работаем над ее выполнением. Фанаты поддерживают нас на сто процентов, с каждым днем я все больше узнаю о них — потому для меня особенно важно отвечать на их теплое отношение своей игрой на футбольном поле. 

Ранее Барриос рассказал о том, на кого он пытается равняться в современном футболе. 

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Все комментарии
andreika20133
andreika20133 ответил cska plus
   158 / 815
сегодня в 14:56
От матча к матчу становится богаче.
Зависть --Смертный грех.
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 14:31
От матча к матчу становится богаче.
Footbolista
Footbolista
   3 / 815
сегодня в 14:26
Скоро постареешь...
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