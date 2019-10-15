ГлавнаяНовости

Болельщики «Уфы» сделали самое длинное фанатское граффити в России

сегодня, 14:43

Фанаты «Уфы» поддержали команду и раскрасили забор вдоль дороги ведущей к стадиону «Нефтяник». В итоге получилось граффити в 362 метра, что стало самым большим фанатским граффити в России. Этот рекорд прокомментировал руководитель фан-клуба «Уфы» Руслан Хакимов.

Идея сделать граффити возникла еще в 2015 году, когда «Уфа» вернулась на стадион «Нефтяник». Дорога, ведущая к стадиону, пролегает через частный сектор, закрытый серыми заборами и естественно такой вид не создавал антураж футбольного района, каким является Черниковка. Мы нашим фанатским объединением постепенно начали реализовывать план по созданию уникального граффити, которое бы отражало дух и философию нашей команды. В итоге мы сотворили по-настоящему грандиозное граффити. Это стало одним из самых масштабных фанатских граффити в России.

Ранее сообщалось, что фанаты «Кристал Пэлас» по ошибке расписали граффити автобус своего клуба.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
32-летний болельщик сборной Англии умер перед матчем с Болгарией
Вчера, 19:07
Стало известно, сколько продано билетов на игру Кипр - Россия
12 октября Комментарии6
Девушки, рискующие ради похода на футбол
12 октябряСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии5
В Праге произошли столкновения английских фанатов с полицией
11 октября ФотоКомментарии9
«Соккер.ру» любуется. Красотки на трибунах
11 октябряАлександр Чистяков в блоге Красота футболаКомментарии23
Болельщики «Динамо» планируют устроить перфоманс в честь Яшина
09 октября Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   18 / 815
сегодня в 14:47
Вроде неплохо, но эти заборы сами по себе уродливы... Граффити на бетоне неплохо смотрится, а вот на рифленом железе так себе.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100