«Реал» установил систему защиты от дронов на тренировочной базе

«Реал» решил защитить свою тренировочную базу Вальдебебас от беспилотников. На базе мадридского клуба установлена система защиты от дронов. Таким образом, мадридцы хотят обеспечить безопасность своим футболистам, тренерскому штабу и персоналу.
Напомним, что в свое время «Вердер» следил за тренировкой «Хоффенхайма» в преддверии очной встречи при помощи дрона.
Что там скрывать?
Ничего нового нет!
https://m.youtube.com/watch?v=AFaZxX83JvI
Ты туда а ты сюда и гол😁😁😁😁
Что там скрывать?
Ничего нового нет!
Ты туда а ты сюда и гол😁😁😁😁
хе-хе-хе)
хе-хе-хе)