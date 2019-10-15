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«Реал» установил систему защиты от дронов на тренировочной базе

сегодня, 21:54

«Реал» решил защитить свою тренировочную базу Вальдебебас от беспилотников. На базе мадридского клуба установлена система защиты от дронов. Таким образом, мадридцы хотят обеспечить безопасность своим футболистам, тренерскому штабу и персоналу.

Напомним, что в свое время «Вердер» следил за тренировкой «Хоффенхайма» в преддверии очной встречи при помощи дрона.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
   60 / 830
сегодня в 22:59
Да что там можно углядеть толкового у тех сливочных?...)))
Colchoneros
Colchoneros
   90 / 830
сегодня в 22:55
Физрук явно любит играть в плей стейшен!
Что там скрывать?
Ничего нового нет!

Ты туда а ты сюда и гол😁😁😁😁
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Карабахский Дрон
   9 / 830
сегодня в 22:53
Боятся каталонского флага хе-хе-хе)
Ты хочешь сказать, что от настоящего джигита не предохранишься?)
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   57 / 830
сегодня в 22:49
Боятся каталонского флага
хе-хе-хе)
Footbolista
Footbolista
   3 / 830
сегодня в 22:34
Панцирь-С ?)...покупайте у России...очень надежно...
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