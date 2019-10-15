«Реал» установил систему защиты от дронов на тренировочной базе

сегодня, 21:54

«Реал» решил защитить свою тренировочную базу Вальдебебас от беспилотников. На базе мадридского клуба установлена система защиты от дронов. Таким образом, мадридцы хотят обеспечить безопасность своим футболистам, тренерскому штабу и персоналу.

Напомним, что в свое время «Вердер» следил за тренировкой «Хоффенхайма» в преддверии очной встречи при помощи дрона.