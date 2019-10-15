ГлавнаяНовости

Турция может лишиться проведения финала Лиги чемпионов

сегодня, 15:00

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов 2020 года из Стамбула в другой город. Это связано с тем, что Турция начала свою операцию против курдов в Сирии, а игроки национальной сборной в матчах отборочного турнира Евро-2020 салютовали в честь военной агрессии.

Мы придерживаемся позиции аполитичности спорта, ведь мы, конечно, не можем повлиять на ООН, ЕС, государства, дипломатию, послов и другие политические институты. 

Подобные решения УЕФА принимаются совместно с Исполнительным комитетом УЕФА и президентом организации. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Матч между сборными КНДР и Южной Кореи начался при пустых трибунах
Сегодня, 13:52 Комментарии3
Защитник сборной Англии рассказал о проявлениях расизма в матче с Болгарией
Сегодня, 10:07 Комментарии7
Инфантино посетит отборочный матч ЧМ-2022 между сборными КНДР и Южной Кореи
Сегодня, 09:42 Комментарии5
Украина остановила Роналду и вышла на Евро
Сегодня, 00:18Сергей Иванов в блоге Командный духКомментарии11
«Барселона» выступила в защиту заключённых лидеров Каталонии
Вчера, 13:25 Комментарии24
«Челси» поздравил Чеха с дебютом в хоккее
Вчера, 10:14 Комментарии9
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
azures
azures
   102 / 815
сегодня в 15:09
Абсолютно правильно, если их лишат, нечего политику вмешивать в футбол, как хохлы или косовцы. Лучше их вообще из УЕФА исключить.
cska plus
cska plus
   2 / 815
сегодня в 15:02
Не защищаю турков, так можно лишь всех всего, то честь воинский отдал, то малыша изобразил, то ещё чего-нибудь, они же не хай гитля изобразили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100