Турция может лишиться проведения финала Лиги чемпионов

сегодня, 15:00

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов 2020 года из Стамбула в другой город. Это связано с тем, что Турция начала свою операцию против курдов в Сирии, а игроки национальной сборной в матчах отборочного турнира Евро-2020 салютовали в честь военной агрессии.