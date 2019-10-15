Турция может лишиться проведения финала Лиги чемпионов

Вице-президент УЕФА Мишель Ува подтвердил, что организация рассмотрит вопрос о переносе финала Лиги чемпионов 2020 года из Стамбула в другой город. Это связано с тем, что Турция начала свою операцию против курдов в Сирии, а игроки национальной сборной в матчах отборочного турнира Евро-2020 салютовали в честь военной агрессии.
Мы придерживаемся позиции аполитичности спорта, ведь мы, конечно, не можем повлиять на ООН, ЕС, государства, дипломатию, послов и другие политические институты.
Подобные решения УЕФА принимаются совместно с Исполнительным комитетом УЕФА и президентом организации.