«Леганес» заплатил штраф «Реалу» за отсутствие игровой практики у Лунина

сегодня, 13:47

Вратарь «Вальядолида» , принадлежащий по контракту «Реалу», рассказал, что мадридский клуб получил компенсацию от «Леганеса», который не предоставил ему оговоренное количество игрового времени. За «Леганес» Андрей выступал в прошлом сезоне.

В контракте с «Леганесом» была предусмотрена компенсация, если я не сыграю определенное количество минут. Но точная сумма мне неизвестна. Знаю только, что «Леганес» выплатил «Реалу» штраф, так как не выполнил обязательства.

Стоит отметить, что и в нынешнем клубе Лунин не получает достаточной игровой практики.