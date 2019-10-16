ГлавнаяНовости

Черчесов надеется на реванш в матче с Бельгией

сегодня, 21:40

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципиальности матча с Бельгией в рамках отбора Евро-2020:

Помериться силами с Бельгией принципиально важно, тем более что в первом матче мы уступили. Реванш было бы неплохо взять. Удовлетворить самолюбие в матче с топ-командой — бельгийцы же сейчас первые в мире в ранг-листе. И тогда мы точно будем знать, чего стоим.

С любой командой сложно играть, но мало кто сегодня с ними сравнится. Отталкиваясь от Бельгии, будем реально понимать, кто поможет сборной России на чемпионате Европы.

Ранее сообщалось, что Россия обеспечила себе выход на чемпионат Европы 2020 года. 

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Антон Бобер вошел в тренерский штаб «Крыльев Советов»
Сегодня, 14:30 Комментарии3
Галактионов - о матче с Эстонией: «Есть ошибки, которые надо исправлять»
Сегодня, 08:19 Комментарии1
СлухиБывший тренер «Оренбурга» может возглавить «Нижний Новгород»
Вчера, 22:41 Комментарии9
Газзаев: «Отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит высокие задачи»
Вчера, 16:37 Комментарии7
Божович: «Не ожидал, что Соболев будет выступать так ярко»
Вчера, 16:06 Комментарии3
ОфициальноТренер «Уфы» продолжит свою работу в «Локомотиве»
Вчера, 12:10 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   112 / 849
сегодня в 22:56
Объективно бельгийцы всё же сильней.
Морозовский
Морозовский
   8 / 849
сегодня в 22:54
Салямыч троллит хохла - тот теперь и сон потеряет!
Sаshа
Sаshа
   244 / 849
сегодня в 22:17
почему не помечтать главному тренеру)
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   845 / 849
сегодня в 22:10
ну по боевому мыслит, хорошо же
Я НЕНАВИЖУ спартак
Я НЕНАВИЖУ спартак
   74 / 849
сегодня в 22:01
Есть песня у Земфири "БЕЗ ШАНСОВ БЕЗ ВАРИАНТОВ"
minai
minai
   201 / 849
сегодня в 21:57
Драчливый настрой это скорее хорошо, но надо адекватно оценивать ситуацию.
beefs
beefs
   190 / 849
сегодня в 21:47
Все правильно, удачи...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100