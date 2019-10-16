Черчесов надеется на реванш в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России рассказал о принципиальности матча с Бельгией в рамках отбора Евро-2020:

Помериться силами с Бельгией принципиально важно, тем более что в первом матче мы уступили. Реванш было бы неплохо взять. Удовлетворить самолюбие в матче с топ-командой — бельгийцы же сейчас первые в мире в ранг-листе. И тогда мы точно будем знать, чего стоим.

С любой командой сложно играть, но мало кто сегодня с ними сравнится. Отталкиваясь от Бельгии, будем реально понимать, кто поможет сборной России на чемпионате Европы.