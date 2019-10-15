ГлавнаяНовости

Тренер «Уфы» продолжит свою работу в «Локомотиве»

сегодня, 12:10

Сообщается, что тренер ФК «Уфа-2004» Алексей Румянцев принял предложение от Академии московского «Локомотива».

Размышлял ли я над предложением? Практически не размышлял. Понимал, что таким шансом стоит воспользоваться, поехать, поработать, так скажем, на самом высоком уровне нашего футбола. «Локомотив» – одна из самых сильных академий в нашей стране, с хорошей базой, хорошей инфраструктурой, хорошей репутацией. От такого предложения, как мне показалось, не стоит отказываться.

ФК «Уфа» оставил большой след в моей работе, особенно этот 2018 год. Когда старшим тренером школы был Родькин Игорь Николаевич. Человек, который показал мне футбол с другой стороны. Показал то, к какому уровню нужно стремиться тренерам и футболистам, задал высокую планку. Я думаю, этот год был во много определяющим. 2018 год был очень насыщенный и интересный.

Напомним, что в начале этого года бразильский тренер «Уфы» перешел в «Зенит».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Цорн: «Пилипчук - это не тема этой пресс-конференции»
Вчера, 19:45 Комментарии3
Ты кто такой? Доменико Тедеско в вопросах и ответах
Вчера, 19:40Александр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии25
Онопко: «Радоваться солнцу и лесу для меня важнее карьеры главного тренера»
Вчера, 17:56 Комментарии6
Тедеско направился на первую тренировку в «Спартаке»
Вчера, 11:17 Комментарии33
Игнашевич прокомментировал возможный отказ «Торпедо» от РПЛ
Вчера, 08:38 Комментарии82
Журналист Конов: «„Динамо“ оставит Новикова до зимы»
13 октября Комментарии4
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100