Тренер «Уфы» продолжит свою работу в «Локомотиве»

Сообщается, что тренер ФК «Уфа-2004» Алексей Румянцев принял предложение от Академии московского «Локомотива».
Размышлял ли я над предложением? Практически не размышлял. Понимал, что таким шансом стоит воспользоваться, поехать, поработать, так скажем, на самом высоком уровне нашего футбола. «Локомотив» – одна из самых сильных академий в нашей стране, с хорошей базой, хорошей инфраструктурой, хорошей репутацией. От такого предложения, как мне показалось, не стоит отказываться.
ФК «Уфа» оставил большой след в моей работе, особенно этот 2018 год. Когда старшим тренером школы был Родькин Игорь Николаевич. Человек, который показал мне футбол с другой стороны. Показал то, к какому уровню нужно стремиться тренерам и футболистам, задал высокую планку. Я думаю, этот год был во много определяющим. 2018 год был очень насыщенный и интересный.
Напомним, что в начале этого года бразильский тренер «Уфы» перешел в «Зенит».