Тренер «Уфы» продолжит свою работу в «Локомотиве»

Сообщается, что тренер ФК «Уфа-2004» Алексей Румянцев принял предложение от Академии московского «Локомотива».

Размышлял ли я над предложением? Практически не размышлял. Понимал, что таким шансом стоит воспользоваться, поехать, поработать, так скажем, на самом высоком уровне нашего футбола. «Локомотив» – одна из самых сильных академий в нашей стране, с хорошей базой, хорошей инфраструктурой, хорошей репутацией. От такого предложения, как мне показалось, не стоит отказываться.