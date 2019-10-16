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Галактионов - о матче с Эстонией: «Есть ошибки, которые надо исправлять»

сегодня, 08:19
Эстония (до 21)Логотип футбольный клуб Эстония (до 21)0 : 5Логотип футбольный клуб Россия (до 21)Россия (до 21)Матч завершен

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал победу в матче отборочного этапа чемпионата Европы-2021 с Эстонией. 

Полностью довольным быть нельзя. Есть ошибки, которые по качеству игры надо исправлять. Были хорошие эпизоды с нашей стороны, хорошие голевые моменты и те моменты, которые реализовали, поэтому за них надо ребят поблагодарить. Так же как и за их отношение к делу, за их реакцию на игру. Победа заслуженная, но остаются игровые эпизоды, над которыми надо поработать перед дальнейшими соперниками.

Мы знали, как сборная Эстонии старается начинать атаки, как она действует вблизи своих ворот. Поэтому было задание активно прессинговать на чужой половине поля, заставлять соперника выбивать мяч и, когда завладеваем им, правильно им распоряжаться за счёт определенных комбинаций и взаимодействий.

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сегодня в 09:19
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