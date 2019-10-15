Газзаев: «Отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит высокие задачи»

Заслуженный тренер России и депутат Госдумы прокомментировал заявление главного тренера сборной России о задаче выиграть Евро-2020.

В любом турнире надо ставить большие и амбициозные задачи, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. После успешного чемпионата мира амбиции не только тренера, но игроков достаточно высоки. Поэтому отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит такие высокие задачи. Вспомните, когда в 2005 году поставили задачу выйти в финал Кубка УЕФА , какая была реакция журналистов? А высокие задачи стимулируют футболистов. Гораздо хуже, когда клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорят, что хотят пройти как можно дальше. Что это значит? Перед каждым турниром клубы должны ставить конкретные цели, и тогда будет соответствующий рост футбола в стране. Я поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России.



Как отношусь к тому, что Украина и Россия могут встретиться на чемпионате Европы и пройдет ли матч гладко? А почему он не должен пройти гладко? Это спорт, который во все времена был объединяющим фактором. Любая страна выступает за свой флаг и гимн.