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Газзаев: «Отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит высокие задачи»

сегодня, 16:37

Заслуженный тренер России и депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал заявление главного тренера сборной России Станислава Черчесова о задаче выиграть Евро-2020. 

В любом турнире надо ставить большие и амбициозные задачи, как на уровне клубов, так и на уровне сборных. После успешного чемпионата мира амбиции не только тренера, но игроков достаточно высоки. Поэтому отношусь положительно к тому, что Черчесов ставит такие высокие задачи. Вспомните, когда в 2005 году поставили задачу выйти в финал Кубка УЕФА, какая была реакция журналистов? А высокие задачи стимулируют футболистов. Гораздо хуже, когда клубы в Лиге чемпионов и Лиге Европы говорят, что хотят пройти как можно дальше. Что это значит? Перед каждым турниром клубы должны ставить конкретные цели, и тогда будет соответствующий рост футбола в стране. Я поддерживаю имперские начала, которые есть в сборной России.

Как отношусь к тому, что Украина и Россия могут встретиться на чемпионате Европы и пройдет ли матч гладко? А почему он не должен пройти гладко? Это спорт, который во все времена был объединяющим фактором. Любая страна выступает за свой флаг и гимн.

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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
   31 / 821
сегодня в 17:15
Удачи сборной России .
drug01
drug01
   59 / 821
сегодня в 17:15
Желаем успешного исполнения
ДАША Д
ДАША Д
   262 / 821
сегодня в 17:14
Главное сказать.
cska plus
cska plus
   2 / 821
сегодня в 16:44
Гонора больше чем дух в з**це.
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