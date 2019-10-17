Месси: «Хотим брать ЛЧ каждый год, но самый важный турнир – Ла Лига»

Нападающий «Барселоны» , ставший обладателем шестой «Золотой бутсы» в карьере, высказался о турнирных приоритетах каталонского клуба.

Лига чемпионов – нечто особенное для нас, и мы хотим побеждать в ней каждый год. При этом мы понимаем, что самый важный турнир – это Ла Лига, поскольку успешное выступление в ней позволит вам быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Когда у вас не идут дела в домашнем чемпионате, тяжело добиваться успеха в Лиге чемпионов.