Месси: «Хотим брать ЛЧ каждый год, но самый важный турнир – Ла Лига»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший обладателем шестой «Золотой бутсы» в карьере, высказался о турнирных приоритетах каталонского клуба.
Лига чемпионов – нечто особенное для нас, и мы хотим побеждать в ней каждый год. При этом мы понимаем, что самый важный турнир – это Ла Лига, поскольку успешное выступление в ней позволит вам быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Когда у вас не идут дела в домашнем чемпионате, тяжело добиваться успеха в Лиге чемпионов.
Это правда, что мы постоянно говорим об ЛЧ, но также не забываем и о Ла Лиге с Кубком Испании, потому что мы – «Барселона» и хотим завоевать все титулы.
Когда ушастый будет розыгрываться в формате лиги, тогда можно будет утверждать обратное
Когда ушастый будет розыгрываться в формате лиги, тогда можно будет утверждать обратное