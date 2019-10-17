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Месси: «Хотим брать ЛЧ каждый год, но самый важный турнир – Ла Лига»

сегодня, 07:50

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, ставший обладателем шестой «Золотой бутсы» в карьере, высказался о турнирных приоритетах каталонского клуба.

Лига чемпионов – нечто особенное для нас, и мы хотим побеждать в ней каждый год. При этом мы понимаем, что самый важный турнир – это Ла Лига, поскольку успешное выступление в ней позволит вам быть конкурентоспособными в Лиге чемпионов и Кубке Испании. Когда у вас не идут дела в домашнем чемпионате, тяжело добиваться успеха в Лиге чемпионов.

Это правда, что мы постоянно говорим об ЛЧ, но также не забываем и о Ла Лиге с Кубком Испании, потому что мы  – «Барселона»  и хотим завоевать все титулы.

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Все комментарии
plusnindimon
plusnindimon
   302 / 846
сегодня в 08:19
Это слова человека который просто редко берет ЛЧ.
cevin cigan
cevin cigan
   25 / 846
сегодня в 08:19
Знает гномяра,что "ушастого" ему не видать как собственных ушей!
azures
azures
   79 / 846
сегодня в 08:10
Звучит довольно глупо.
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   5 / 846
сегодня в 08:08
Тут согласен с королем Осасун, самое главное это чемпионат.
Когда ушастый будет розыгрываться в формате лиги, тогда можно будет утверждать обратное
дяденька Онуфрий
дяденька Онуфрий
   468 / 846
сегодня в 08:01
бу...гага.хахаха😂
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