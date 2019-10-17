Мане: «Над нашим с Салахом конфликтом ржала вся команда»

Форвард «Ливерпуля» в интервью Canal Plus Sport рассказал о конфликте, возникшем у сенегальца с нападающим «красных» во время матча 4-го тура АПЛ против «Бернли». Мане был очень разозлён на египтянина за то, что тот не отдал ему пас на более выгодную позицию во время атаки.

Это было недоразумение. Просто ты смотришь на такие команды как «Сити», которые иногда забивают по 5-6 голов. И если у тебя есть возможность как можно быстрее убить интригу, забив много мячей, ей нужно пользоваться. Поэтому я был немного разочарован.

Мы с Салахом всегда играем бок о бок. Временами мы пишем друг другу сообщения, даже разговариваем по телефону, но между нами нет никаких проблем.

Над нами ржала вся команда. Вейналдум, который любит подколоть других, дождался, пока все зайдут в раздевалку, и громко сказал: «Мо Салах, а почему это Мане хотел тебя ударить?» И вся команда засмеялась.