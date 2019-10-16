Бывший игрок МЮ заявил, что ему больно смотреть на успехи «Ливерпуля»

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа заявил, что ему больно наблюдать за успехами «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ.
Это больно. Однако на их выступления приятно смотреть. Когда я наблюдаю за матчами «Ливерпуля», мне больно это говорить, но я наслаждаюсь, потому что они показывают атакующий футбол и играют сердцем.
Отметим, что «Ливерпуль» и МЮ сыграют в чемпионате Англии в ближайшее воскресенье. Несмотря на неудачи в текущем сезоне, «красные дьяволы» считают, что могут добиться успеха во встрече с мерсисайдцами. В частности, оптимистичный настрой на игру выразил полузащитник «Ман Юнайтед» Хуан Мата.
Ахаха)
Ахаха)