Бывший игрок МЮ заявил, что ему больно смотреть на успехи «Ливерпуля»

сегодня, 18:58

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» заявил, что ему больно наблюдать за успехами «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ .

Это больно. Однако на их выступления приятно смотреть. Когда я наблюдаю за матчами «Ливерпуля», мне больно это говорить, но я наслаждаюсь, потому что они показывают атакующий футбол и играют сердцем.