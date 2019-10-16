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Бывший игрок МЮ заявил, что ему больно смотреть на успехи «Ливерпуля»

сегодня, 18:58
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль20.10.2019 в 18:30 Не начался

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Луи Саа заявил, что ему больно наблюдать за успехами «Ливерпуля» в нынешнем розыгрыше АПЛ.

Это больно. Однако на их выступления приятно смотреть. Когда я наблюдаю за матчами «Ливерпуля», мне больно это говорить, но я наслаждаюсь, потому что они показывают атакующий футбол и играют сердцем.  

Отметим, что «Ливерпуль» и МЮ сыграют в чемпионате Англии в ближайшее воскресенье. Несмотря на неудачи в текущем сезоне, «красные дьяволы» считают, что могут добиться успеха во встрече с мерсисайдцами. В частности, оптимистичный настрой на игру выразил полузащитник «Ман Юнайтед» Хуан Мата.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Y.N.W.A.
   5 / 853
сегодня в 20:03
На насесте сидите вы уже 30 лет, ахаха), но уже вылупился Скомина, Оливер и не помню фамилию беспредельщика, который лисам левую пенку на 95 минуте втюхал.

Ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Wolverine 8
   5 / 853
сегодня в 20:01
мне больно от судейского произвола, а не от успехов. Тем более я не считаю успехом 30 лет без побед, ахаха)
Wolverine 8
Wolverine 8
сегодня в 19:34
Многим больно, особенно таким как князь.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Red_team
   25 / 853
сегодня в 19:16
Ну вы долго на насесте просидели)
Red_team
Red_team
   245 / 853
сегодня в 19:05
Да, Ливер нынче шикарен, а МЮ на дне, такова реальность как бы не было обидно, но время и фанам Ливера покуражиться, они долго этого ждали и заслужили. А терпеть и ждать стиснув зубы пришло время фанам МЮ, в частности и мне
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