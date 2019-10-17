ГлавнаяНовости

Верратти: «Предпочту пропустить гол, чем выбить мяч неизвестно куда»

сегодня, 06:07

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти высказался относительно своего стиля игры.

Я бы предпочёл пропустить гол, чем просто выбить мяч в сторону, не имея чёткого представления, кому я его отдаю. Я просто ненавижу это делать, не могу и не буду.

Почему я редко забиваю? Я не Роберто Карлос, но у меня приличный удар. Иногда мне просто кажется, что ударить – это не лучшее решение, и я предпочту отдать пас партнёру, который находится в лучшей позиции.

Это не главная моя роль на поле, но люди говорят о том, чтобы я забивал больше голов, и мне бы тоже хотелось делать это чаще.

В недавнем матче отбора ЧЕ-2020 против Лихтенштейна (5:0) Верратти впервые вышел на поле в качестве капитана сборной Италии.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Эрнандес: «Никогда не перейду в „Реал“»
Вчера, 20:38 Комментарии5
Бен Арфа: «Все были удивлены, почему я не играл в ПСЖ»
Вчера, 20:07 Комментарии3
Джаннини: «Дзаньоло необходимо определиться с ролью на поле»
Вчера, 19:12 Комментарии1
Бывший игрок МЮ заявил, что ему больно смотреть на успехи «Ливерпуля»
Вчера, 18:58 Комментарии18
Мата: «Постараемся обыграть „Ливерпуль“»
Вчера, 18:32 Комментарии9
Дайер: «Мы должны принять критику»
Вчера, 18:22 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   48 / 846
сегодня в 06:44
у большого мастера свои причуды и фишечки ... порой странные !
d_fincher
d_fincher
   36 / 846
сегодня в 06:18
Глупость сморозил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100