Верратти: «Предпочту пропустить гол, чем выбить мяч неизвестно куда»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии высказался относительно своего стиля игры.

Я бы предпочёл пропустить гол, чем просто выбить мяч в сторону, не имея чёткого представления, кому я его отдаю. Я просто ненавижу это делать, не могу и не буду.

Почему я редко забиваю? Я не Роберто Карлос, но у меня приличный удар. Иногда мне просто кажется, что ударить – это не лучшее решение, и я предпочту отдать пас партнёру, который находится в лучшей позиции.

Это не главная моя роль на поле, но люди говорят о том, чтобы я забивал больше голов, и мне бы тоже хотелось делать это чаще.