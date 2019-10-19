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Гендиректор «Тамбова»: «У нас еще есть шансы остаться в РПЛ»

сегодня, 17:15
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала текущую ситуацию клуба в турнирной таблице и отставку главного тренера Александра Григоряна:

Принимает ли руководство «Тамбова» отставку Григоряна? Я пока не могу комментировать - к сожалению, сегодня не в Саранске по личным причинам. Поэтому услышала [заявление Григоряна] тоже только в эфире.

Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены.

Мы будем бороться до последнего. Думаю, у нас еще есть шансы остаться в РПЛ.

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Все комментарии
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   171 / 837
сегодня в 17:53
Теоретически...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   414 / 837
сегодня в 17:36
Да ладно...
Romkurch
Romkurch
   32 / 837
сегодня в 17:34
Вылетит Спартак, а Тамбов должен остаться.
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