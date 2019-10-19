Гендиректор «Тамбова»: «У нас еще есть шансы остаться в РПЛ»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова прокомментировала текущую ситуацию клуба в турнирной таблице и отставку главного тренера :

Принимает ли руководство «Тамбова» отставку Григоряна? Я пока не могу комментировать - к сожалению, сегодня не в Саранске по личным причинам. Поэтому услышала [заявление Григоряна] тоже только в эфире.

Думаю, нужно что-то делать, потому что результат совершенно плачевный. Нужна какая-то встряска, перемены.