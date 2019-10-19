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Симонян: «Верю ли я в Тедеско? Я даже не знаю его»

сегодня, 16:04
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин16:30 Не начался

Первый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян надеется, что серия поражений красно-белых прервется в матче 13-го тура РПЛ против «Рубина».

У меня уже не ожидание, а желание, и оно одно — чтобы серия закончилась. Я уже 73 год в футболе. И я не помню, чтобы в середине сезона команду обновляли на 60 процентов. У команды же должно быть время сыграться. Что делать? Это знает Федун, не мы. Наше мнение никто не спрашивает.

Верю ли я в Тедеско? Как я могу в него верить, если я его не знаю? Я не знаком с ним. Также, как и не знаю некоторых игроков, которые сегодня выйдут в стартовом составе.

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Все комментарии
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   23 / 838
сегодня в 16:30
Даже Симоняну не понравилась эта покупка.
azures
azures
   27 / 838
сегодня в 16:27
Симонян за все заплатил, какая ему разница кто там тренер.
mihaluch
mihaluch
   67 / 838
сегодня в 16:21
А Симоняну по статусу и знать не положено.
ошалевший
ошалевший
   513 / 838
сегодня в 16:21
думаю все критики не знали о почеттино до тоттенхэма,а если бы клопп пришёл тогда не в боруссию а в Россию? у всех тренеров есть такой этап что за границей его не знают люди,которые не смотрят другие чемпионаты.Симонян знает только русских и топ тренеров или тех кто когда то работал в России,мир шире это надо понимать,ругать рано,как и хвалить если нормальный старт получится,время покажет
Сп62
Сп62
   43 / 838
сегодня в 16:20
Какой вопрос, такой ответ.
cska plus
cska plus
   2 / 838
сегодня в 16:07
Точно бунт на корабле, старпёры тарасни восстали против федуна.
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