Симонян: «Верю ли я в Тедеско? Я даже не знаю его»

Первый вице-президент РФС и легенда «Спартака» Никита Симонян надеется, что серия поражений красно-белых прервется в матче 13-го тура РПЛ против «Рубина».

У меня уже не ожидание, а желание, и оно одно — чтобы серия закончилась. Я уже 73 год в футболе. И я не помню, чтобы в середине сезона команду обновляли на 60 процентов. У команды же должно быть время сыграться. Что делать? Это знает Федун, не мы. Наше мнение никто не спрашивает.

Верю ли я в Тедеско? Как я могу в него верить, если я его не знаю? Я не знаком с ним. Также, как и не знаю некоторых игроков, которые сегодня выйдут в стартовом составе.