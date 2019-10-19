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Калиниченко: «База в Тушине строилась для того, чтобы команда была там»

сегодня, 15:01

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение нового главного тренера московского клуба Доменико Тедеско перенести тренировочный процесс из Тарасовки в Тушино.

Тренер говорит, что это важно с психоэмоциональной точки зрения. Я же говорю, человек приехал с новыми идеями. Если это все будет работать, то, может, оно и стоит того. Рядом с Тушино у него, возможно, квартира. В таком случае далеко не надо будет ехать, это тоже нормально. 

База в Тушине строилась для того, чтобы команда жила и тренировалась там. Тарасовка все-таки далековато. Для болельщиков и старых спартаковцев это разрыв с прошлым. Я далек от всей этой лирики. Для «Спартака» важно набирать очки, а где он будет тренироваться — хоть у черта на куличках.
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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   67 / 838
сегодня в 16:18
Теперь из "Спартака" будут делать "Свинину тушёную".
cska plus
cska plus
   2 / 838
сегодня в 15:49
Всё логично и вполне понятно, но Максиму могу сказать по секрету, спартака спасёт очищение через ФНЛ.
Romkurch
Romkurch
   30 / 838
сегодня в 15:30
Какая разница, были свиньи тарсовские, теперь будут тушинские.
Байкал-38
Байкал-38
   77 / 838
сегодня в 15:27
Спартак постепенно забывает свои корни, о каком духе вообще может идти речь?
Это две разные команды!
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