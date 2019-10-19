Калиниченко: «База в Тушине строилась для того, чтобы команда была там»

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал решение нового главного тренера московского клуба Доменико Тедеско перенести тренировочный процесс из Тарасовки в Тушино.
Тренер говорит, что это важно с психоэмоциональной точки зрения. Я же говорю, человек приехал с новыми идеями. Если это все будет работать, то, может, оно и стоит того. Рядом с Тушино у него, возможно, квартира. В таком случае далеко не надо будет ехать, это тоже нормально.
База в Тушине строилась для того, чтобы команда жила и тренировалась там. Тарасовка все-таки далековато. Для болельщиков и старых спартаковцев это разрыв с прошлым. Я далек от всей этой лирики. Для «Спартака» важно набирать очки, а где он будет тренироваться — хоть у черта на куличках.
Это две разные команды!
Это две разные команды!