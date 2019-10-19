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Кривохарченко: «Удивился, когда узнал, что Тедеско возглавит „Спартак“»

сегодня, 13:30

Российский комментатор Сергей Кривохарченко прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера «Спартака»

Когда появилась информация, что Тедеско перейдет в «Спартак», я удивился. Очевидно, если бы Доменико подождал, появились бы варианты в Бундеслиге. Несмотря на провальный второй сезон в «Шальке», у него хорошая репутация в Германии.

Доменико мне дико симпатичен. Он очень интересно рассказывает о футболе, у него потрясающая харизма. Мы коротко пересеклись, когда «Шальке» приезжал играть с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Перед матчем я брал у него флеш-интервью. Знали, что Тедеско подробно разбирает соперника, умеет подстраиваться. Спросил о слабых и сильных сторонах «Локо», как он собирается их использовать. В ответ на простой вопрос, Доменико выдал полутораминутную речь, в которой рассказал всё о том, как играет «Локомотив» в центре поля, как братья Миранчуки открываются между линиями, как нужно ловить соперника на несогласованных действиях. После матча он тоже выдал глубокий анализ игры.

С другой стороны, если брать оба сезона в «Шальке», то нельзя сказать, что его команда показывала фееричный футбол в стиле Юргена Клоппа или Томаса Тухеля.

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Все комментарии
Alprish
Alprish
   174 / 837
сегодня в 14:42
Удивляться не нужно, у свиней и чучело может быть тренером, там он все равно нужен только, чтобы его во всем обвиняли.
oFANATo
oFANATo
   117 / 837
сегодня в 14:26
Вся Европа удивилась.
cska plus
cska plus
   2 / 837
сегодня в 14:05
Здесь ещё и дрессровать надо хрющек а в Шальке такого не было.
25процентный клоун
25процентный клоун
   10 / 837
сегодня в 13:53
А кто это?
112910415
112910415
   38 / 837
сегодня в 13:48
Кривохарченко в теме
Nikola45
Nikola45 ответил VIPded
   47 / 837
сегодня в 13:44
Там был провальным второй сезон, здесь будет провальным первый...)))
Желательно ))
VIPded
VIPded
   44 / 837
сегодня в 13:38
Там был провальным второй сезон, здесь будет провальным первый...)))
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