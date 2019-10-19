Кривохарченко: «Удивился, когда узнал, что Тедеско возглавит „Спартак“»

Российский комментатор Сергей Кривохарченко прокомментировал назначение на пост главного тренера «Спартака».

Когда появилась информация, что Тедеско перейдет в «Спартак», я удивился. Очевидно, если бы Доменико подождал, появились бы варианты в Бундеслиге. Несмотря на провальный второй сезон в «Шальке», у него хорошая репутация в Германии.

Доменико мне дико симпатичен. Он очень интересно рассказывает о футболе, у него потрясающая харизма. Мы коротко пересеклись, когда «Шальке» приезжал играть с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

Перед матчем я брал у него флеш-интервью. Знали, что Тедеско подробно разбирает соперника, умеет подстраиваться. Спросил о слабых и сильных сторонах «Локо», как он собирается их использовать. В ответ на простой вопрос, Доменико выдал полутораминутную речь, в которой рассказал всё о том, как играет «Локомотив» в центре поля, как братья Миранчуки открываются между линиями, как нужно ловить соперника на несогласованных действиях. После матча он тоже выдал глубокий анализ игры.

С другой стороны, если брать оба сезона в «Шальке», то нельзя сказать, что его команда показывала фееричный футбол в стиле Юргена Клоппа или Томаса Тухеля.