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Ловчев: «Сёмин — единственный тренер, который не боится выпускать молодых»

сегодня, 11:46

Бывший футболист Евгений Ловчев считает, что главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин является единственным специалистом в РПЛ, который не боится выпускать молодых игроков.

Если раньше Сёмин работал с какой-то обоймой, то невзначай за последний год-полтора вдруг появились два брата Миранчука, Баринов, Жемалетдинов и Лысов. И вдруг три человека в матче с «Ахматом» (Магкеев, Куликов и Тугарев — прим. ред). Сёмин совершенно не отказывается от этих молодых ребят. Я видел, как это происходило. Он взял Куликова и спокойненько ему говорит: «Сейчас выйдешь, мы ведем 1:0, надо сделать то-то и то-то». Сёмин — единственный тренер, который не боится выпускать молодых игроков.

Недавно Ловчев в жесткой форме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.

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azures
azures
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сегодня в 11:55
Спартак тоже выпускает в рубин или ростов.
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