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Бывший футболист Евгений Ловчев считает, что главный тренер «Локомотива» является единственным специалистом в РПЛ , который не боится выпускать молодых игроков.

Если раньше Сёмин работал с какой-то обоймой, то невзначай за последний год-полтора вдруг появились два брата Миранчука, Баринов, Жемалетдинов и Лысов. И вдруг три человека в матче с «Ахматом» (Магкеев, Куликов и Тугарев — прим. ред). Сёмин совершенно не отказывается от этих молодых ребят. Я видел, как это происходило. Он взял Куликова и спокойненько ему говорит: «Сейчас выйдешь, мы ведем 1:0, надо сделать то-то и то-то». Сёмин — единственный тренер, который не боится выпускать молодых игроков.

Недавно Ловчев в жесткой форме ответил комментатору Дмитрию Губерниеву на вопрос, почему красно-белых причисляют к топовым командам.