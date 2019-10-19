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Комличенко: «Не придаю своим голам слишком большого значения»

сегодня, 20:44
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Нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко прокомментировал победу в матче 13-го тура чемпионата Чехии с «Фаставом». 24-летний россиянин стал автором первого гола.

Набрали важные три очка на выезде. Учитывая, что мы находимся вверху турнирной таблицы, а они внизу, наверное, это логично. Но игра получилась непростая, поэтому, конечно, довольны таким результатом.

Что касается моего гола, то я просто делаю свою работу. Естественно, мне, как форварду, приятно забивать, но я не придаю этому слишком большого значения. Футбол — не индивидуальный вид спорта, поэтому нужно понимать, что любой гол — это плод усилий и действий всей команды.

Относительно турнирных задач могу сказать, что мы особо не думаем об этом. Двигаемся от игры к игре, стараемся просто побеждать в каждом матче.

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