Петржела: «Комличенко точно нужно переходить в более сильный клуб»

Известный чешский тренер поделился мнением об игре российского нападающего чешской «Млады Болеслав» .

В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит лучше. Всё зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб.