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Петржела: «Комличенко точно нужно переходить в более сильный клуб»

сегодня, 08:44

Известный чешский тренер Властимил Петржела поделился мнением об игре российского нападающего чешской «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит лучше. Всё зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб.

Напомним, что минувшим летом Комличенко был близок к переходу в московский ЦСКА, но стороны не смогли договориться. 

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Карен Малышков
Карен Малышков
сегодня в 09:04
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- https://url.uz/netcam
VIPded
VIPded
   52 / 986
сегодня в 09:03
Пора бы Гинеру договориться...
ДАША Д
ДАША Д
   130 / 986
сегодня в 08:45
В Младе Болеслав ему комфортно.
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   462 / 986
сегодня в 08:45
Спартак уже набрал сильных игроков, Компличенко там места нет.
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