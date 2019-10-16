Слуцкий поддержал трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что поддерживает связь с главным тренером «Витесса» .

Я вел прямую трансляцию Европейских игр в Минске, работал в одном из прямых эфиров. Потом Слуцкий написал, что я крутой комментатор. Сейчас мы обмениваемся поздравлениями и поддержкой в Instagram. Часто пишет нам с Далалояном (трехкратный чемпиона мира по спорт. гимнастике - прим. «Soccer.ru»), но лично мы пока не познакомились.