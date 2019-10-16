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Слуцкий поддержал трехкратного чемпиона мира по спортивной гимнастике

сегодня, 16:32

Трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал, что поддерживает связь с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.

Я вел прямую трансляцию Европейских игр в Минске, работал в одном из прямых эфиров. Потом Слуцкий написал, что я крутой комментатор. Сейчас мы обмениваемся поздравлениями и поддержкой в Instagram. Часто пишет нам с Далалояном (трехкратный чемпиона мира по спорт. гимнастике - прим. «Soccer.ru»), но лично мы пока не познакомились.

 Общительность и умение наладить контакт у Слуцкого также отмечал форвард ЦСКА Федор Чалов.

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Все комментарии
Землянин
Землянин
   307 / 853
сегодня в 16:40
Круто!!!
Bikzon
Bikzon
   172 / 853
сегодня в 16:36
И что дальше?
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