Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит одну игру французской Лиги 1, а именно домашний матч 10-го тура с «Ренном» 20 октября.
Россиянин был удален с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3) за две желтые карточки.
В текущем сезоне Александр сыграл за «Монако» 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Ничего страшного, отдохнет малеха!!!
Все будет у Сани ОК!!!
Ничего страшного, отдохнет малеха!!!
Все будет у Сани ОК!!!
оборона у них реально мертвая
оборона у них реально мертвая
А потому что действительно отличный игрок.....
А потому что действительно отличный игрок.....