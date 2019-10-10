Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

10 октября 2019, 08:15

Российский полузащитник «Монако» пропустит одну игру французской Лиги 1, а именно домашний матч 10-го тура с «Ренном» 20 октября.

Россиянин был удален с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3) за две желтые карточки.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Монако» 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.