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Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции

10 октября 2019, 08:15

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит одну игру французской Лиги 1, а именно домашний матч 10-го тура с «Ренном» 20 октября.

Россиянин был удален с поля в матче 9-го тура чемпионата Франции против «Монпелье» (1:3) за две желтые карточки.

В текущем сезоне Александр сыграл за «Монако» 8 игр в чемпионате Франции, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

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Все комментарии
Sergey Z
Sergey Z
   216 / 797
10 октября в 21:09
Ничего страшного - это ФУТБОЛ!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   12 / 797
10 октября в 20:19
Монако без удаления - это не Монако. Вот и Сашкина очередь подошла.
Ничего страшного, отдохнет малеха!!!
Все будет у Сани ОК!!!
RamonCSKA
RamonCSKA ответил Юрий Сенатов 1
   158 / 797
10 октября в 20:00
да впринципе бывает, там обычные рядовые нарушения, при 0-3 где уже никакой роли не играло
оборона у них реально мертвая
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
10 октября в 19:52
А Ж. за что?)
Туалетный Утёнок
Туалетный Утёнок
   499 / 797
10 октября в 19:50
сдувается головиньо
holms918
holms918
   597 / 797
10 октября в 19:09
Всякое бывает.
ermak6848
ermak6848
   147 / 797
10 октября в 17:45
бывает что и наказывают...
Александр Рябов
Александр Рябов
   220 / 797
10 октября в 14:26
Да всё нормально у Головина. Вы не забывайте что их тренерует Жардим, а этот специалист всё видит и понимает, и всё у Сани сложится хорошо, всё впереди, он работоспособный. Будет трудиться - будет прогресс.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   630 / 797
10 октября в 13:09
да хороший игрок Головин, пох как он там за Монако топит, лишь в сборной приносил пользу!
Знатог
Знатог
   142 / 797
10 октября в 13:05
Хоть так отметился.
beefs
beefs
   225 / 797
10 октября в 13:00
Сейчас сборная...
Против_всех
Против_всех
   167 / 797
10 октября в 11:19
Опять петушок кальяна обдулся
drug01
drug01
   47 / 797
10 октября в 11:14
Это пожалели!!!
112910415
112910415
   48 / 797
10 октября в 10:53
со стороны посмотреть тоже полезно !
oFANATo
oFANATo ответил d_fincher
   71 / 797
10 октября в 10:52
Так не читай, кто тебя заставляет.
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
10 октября в 10:28
Как же уже надоело читать про каждый пик Головина.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Project Pandora
   57 / 797
10 октября в 10:14
И тебе не хворать.... 😁.
Союзник противников
Союзник противников ответил SHMEL
   75 / 797
10 октября в 10:12
Вообще-то он сейчас лидер Монако по всем выкладкам,мнению тренера и болельщиков.Нужно чтобы о нём говорили как о Месси?
Ну это присуще всем "ненавистникам" какого-либо футболиста:Приписывать ему свойства,которых и нет. Причём,все орали,что он идёт УЧИТЬСЯ играть по-европейски,а,оказывается,мы его отправили "спасать Францию" в этом бедствующем клубе,где он -одно из редких светлых пятен. Бегают вразнобой здоровые тупые разноцветные и полудохлый Глик,ведомые перепуганным португальским комиком,некогда-сдуру,-завоевавшим Кубок ЛЧ.Монакский каррера этакий...
Project Pandora
Project Pandora ответил Владимир_Спартак
   253 / 797
10 октября в 10:10
Ты это ..., выздоравливай.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 797
10 октября в 10:07
Передышка тащеру тоже нужна...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   311 / 797
10 октября в 10:06
Почувствовал себя в команде незаменимым? Начитался о себе приятных отзывов? Главный тренер похлопал по плечу и назвал игроком основы? Отсутствует внутренняя самодисциплина профессионального футболиста? Чем еще можно объяснить две желтые карточки, а точнее - расхлябанность в этом матче.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   57 / 797
10 октября в 10:05
Знай наших францужики... 😁. Молодец Саня в обиду себя не дает. Мочит. 😁.
cska plus
cska plus
   2 / 797
10 октября в 09:56
Терпения Александру.
Союзник противников
Союзник противников
   75 / 797
10 октября в 09:51
Отдохнёт фулюган,не впервой!Эх,Сашок,не послушал ты меня!!! А в нашей тюрьме макароны по-флотски сегодня дают...
SHMEL
SHMEL ответил Брулин
   129 / 797
10 октября в 09:47
А сколько эйфории было после прошлого матча. За два года более менее выстрелил разок и всё. И начали сватать во все топ клубы. А стабильно так играть все таки мастерства не хватает
Вообще-то он сейчас лидер Монако по всем выкладкам,мнению тренера и болельщиков.Нужно чтобы о нём говорили как о Месси?
particular
particular
   6 / 797
10 октября в 09:42
Несдержанность... Но лучше так, чем тупо, инертно и бездарно месить газон, как это делают некоторые...
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   104 / 797
10 октября в 09:41
У Монако есть шанс вничью сыграть.
Брулин
Брулин
   62 / 797
10 октября в 09:39
А сколько эйфории было после прошлого матча. За два года более менее выстрелил разок и всё. И начали сватать во все топ клубы. А стабильно так играть все таки мастерства не хватает
loko7
loko7
   764 / 797
10 октября в 09:33
Можно бросать все силы на сборную.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   8 / 797
10 октября в 09:31
Головин лучший наш игрок в чемпионатах топ-5 не потому что единственный......
А потому что действительно отличный игрок.....
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