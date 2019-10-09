Президент «Лейрии»: «Дебют Злобина за первую команду „Бенфики“ удался»

Президент португальского клуба «Лейрия» Александр Толстиков поделился мнением об игре российского вратаря «Бенфики» .

Дебют Ивана за первую команду «Бенфики» удался. Он уже давно работает с основой и неплохо себя проявляет. Футбол — очень непредсказуемая вещь. Дай Бог всем игрокам здоровья, но, мне кажется, Иван вполне способен выиграть конкуренцию за роль первого номера «Бенфики» и уже в этом сезоне стать основным вратарем «орлов».