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Экс-игрок «Реала» Санс: «Черышев неплохо проявляет себя в „Валенсии“»

сегодня, 12:49

Бывший игрок «Реала» и директор амбассадоров Ла Лиги Фернандо Санс дал оценку выступлениям полузащитника Дениса Черышева в «Валенсии», также коснувшись российских игроков в целом.

Черышев неплохо себя проявляет, но сейчас не самый простой период в «Валенсии». В команде не так давно поменялся тренер, так что посмотрим, как будет складываться карьера Дениса. Как директор амбассадоров Ла Лиги, могу сказать, что нам очень интересен российский рынок. Надеюсь, в ближайшем будущем в чемпионате Испании будет играть не один футболист из России, а гораздо больше.

Также недавно экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко посоветовал Черышеву не переходить в российские клубы.

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Kresi frok
Kresi frok
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сегодня в 13:12
Надо смотреть правде в глаза, Черышев - испанец! А что касаемо васичек из чемпионата расии, то вряд-ли их возбуждают зарплаты сегунды.
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