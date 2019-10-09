Экс-игрок «Реала» Санс: «Черышев неплохо проявляет себя в „Валенсии“»

сегодня, 12:49

Бывший игрок «Реала» и директор амбассадоров Ла Лиги Фернандо Санс дал оценку выступлениям полузащитника в «Валенсии», также коснувшись российских игроков в целом.

Черышев неплохо себя проявляет, но сейчас не самый простой период в «Валенсии». В команде не так давно поменялся тренер, так что посмотрим, как будет складываться карьера Дениса. Как директор амбассадоров Ла Лиги, могу сказать, что нам очень интересен российский рынок. Надеюсь, в ближайшем будущем в чемпионате Испании будет играть не один футболист из России, а гораздо больше.

Также недавно экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко посоветовал Черышеву не переходить в российские клубы.