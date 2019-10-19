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Вальверде: "Очень доволен действиями игроков «Барселоны» в игре с «Эйбаром»

вчера, 23:21
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар22.02.2020 Не начался

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал победу каталонского клуба над «Эйбаром»:

Мы знаем как тяжело играть с «Эйбаром» на выезде. Каждая команда испытывает здесь трудности. Я говорил с футболистами перед игрой и сказал им, что они должны морально готовы к этой встрече.

Каждый игрок «Барселоны» понимал, что нужно много работать для победы в этом матче. Мы хорошо отреагировали на это. Чтобы становиться чемпионами, нужно выигрывать такие игры. Я доволен действия футболистов нашего клуба, ведь они показали характер.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
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вчера в 23:57
Характер показали с Эйбаром а при Гвардиоле Барселона не включая характер громила почти всех подряд с крупным счетом а сейчас физрук гордится,что победили Эйбар.
Психология пораженца.Гвардиола возмущался бы,что не забили пять,шесть мечей
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