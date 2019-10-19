Вальверде: "Очень доволен действиями игроков «Барселоны» в игре с «Эйбаром»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал победу каталонского клуба над «Эйбаром»:

Мы знаем как тяжело играть с «Эйбаром» на выезде. Каждая команда испытывает здесь трудности. Я говорил с футболистами перед игрой и сказал им, что они должны морально готовы к этой встрече.

Каждый игрок «Барселоны» понимал, что нужно много работать для победы в этом матче. Мы хорошо отреагировали на это. Чтобы становиться чемпионами, нужно выигрывать такие игры. Я доволен действия футболистов нашего клуба, ведь они показали характер.