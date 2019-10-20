«Севилья» обыграла «Леванте»

«Севилья» одержала победу над «Леванте» в матче 9-го тура чемпионата Испании.
«Севилья» (16 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Леванте» (11 очков) - 11-й.
Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан
«Севилья» - «Леванте» 1:0 (0:0)
Гол: Де Йонг 86
«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Торрес 72), Окампос, Чичарито (Васкес 80), Нолито (Де Йонг 72)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.
«Леванте»: Айтор, Мирамон, Кабако, Везу, Гарсия, Эрнани (Барди 64), Радойя, Кампанья, Моралес, Мелеро (Вукчевич 73), Марти (Майораль 85)
Главный тренер: Лопес Пако.
Предупреждения: Кабако 14, Фернандо 58, Кунде 76
Напомним, что вчера «Реал» уступил «Мальорке».