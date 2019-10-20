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«Севилья» обыграла «Леванте»

20 октября 2019, 23:50
СевильяЛоготип футбольный клуб Севилья1 : 0Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)ЛевантеМатч завершен

«Севилья» одержала победу над «Леванте» в матче 9-го тура чемпионата Испании.

«Севилья» (16 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице, «Леванте» (11 очков) - 11-й.

Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан

«Севилья» - «Леванте» 1:0 (0:0)
Гол: Де Йонг 86

«Севилья»: Вацлик, Навас, Кунде, Диего, Регилон, Хордан, Фернандо, Эвер Банега (Торрес 72), Окампос, Чичарито (Васкес 80), Нолито (Де Йонг 72)
Главный тренер: Лопетеги Хулен.

«Леванте»: Айтор, Мирамон, Кабако, Везу, Гарсия, Эрнани (Барди 64), Радойя, Кампанья, Моралес, Мелеро (Вукчевич 73), Марти (Майораль 85)
Главный тренер: Лопес Пако.

Предупреждения: Кабако 14, Фернандо 58, Кунде 76

Напомним, что вчера «Реал» уступил «Мальорке».

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Все комментарии
azures
azures
   32 / 891
вчера в 07:32
Севилью с победой!
EAGinLE
EAGinLE
   72 / 891
вчера в 07:11
С победой.
ДАША Д
ДАША Д
   438 / 891
вчера в 06:23
С большим трудом.
STVA 1
STVA 1
   51 / 891
вчера в 06:05
В концовке повезло...
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