ГлавнаяНовости

«Монако» без Головина одолел «Ренн»

вчера, 19:58
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако3 : 2Логотип футбольный клуб РеннРеннМатч завершен

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Монегаски (12 баллов) занимают четырнадцатое место в таблице, «красно-черные» (также 12 баллов) - двенадцатые.

Монако, стадион Луи-Дозьем

«Монако» - «Ренн» 3:2 (1:1)
Голы: Бен-Йеддер 3, Слимани 56, Бен-Йеддер 90+3 - Мауасса 12, Хуну 48

«Монако»: Леком, Жемерсон (Кейта 78), Глик, Бадьяшиль, Агилар (Хенрикс 65), Бакайоко, Адриен Силва, Жил Диас, Фабрегас (Бошилья 88), Бен-Йеддер, Слимани
Главный тренер: Жардим Леонарду.

«Ренн»: Салин, Траоре (Житан 88), Да Силва, Гнаньон, Морель, Мауасса, Буриго, Насименто Коста, Гренье, Хуну (Гбохо 79), Ньянг (Сибатчу 79)
Главный тренер: Стефан Жульен.

Предупреждения: Слимани 54, Камавинга 57, Гнаньон 59, Глик 90, Гренье 90+1

В этой встрече не принимал участия российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за дисквалификации.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал» терпит поражение и другие результаты 9-го тура Примеры
Сегодня, 00:18 Комментарии0
«Монако» побеждает без Головина и другие результаты 10-го тура Лиги 1
Сегодня, 00:07 Комментарии4
«Марсель» одержал победу над «Страсбуром»
Вчера, 23:57 ВидеоКомментарии0
«Севилья» обыграла «Леванте»
Вчера, 23:50 ВидеоКомментарии0
«Милан» упустил победу над «Лечче»
Вчера, 23:42 ВидеоКомментарии9
Осечка «Баварии», победа Дортмунда. Итоги 8-го тура Бундеслиги
Вчера, 21:07 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 893
вчера в 22:15
Монако второй по забитым мячам и последний по пропущенным, это все из-за того что Головин не отрабатывает в обороне
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   142 / 893
вчера в 21:04
Поздравляю Монако с победой
Lazurny
Lazurny
   32 / 893
вчера в 20:55
Опять без Головина выигрывают.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Брулин
   52 / 893
вчера в 20:54
С Головиным выиграли бы легко и непринужденно
vastudio
vastudio
   313 / 893
вчера в 20:54
Так вот оказывается какой секрет успеха))))
Ваня лучший
Ваня лучший
   52 / 893
вчера в 20:53
15 место от 5 всего в трех очках, в одной победе. Круто.
Karkaz
Karkaz
   295 / 893
вчера в 20:30
Бен Йедер и Слимани реально тащат Монако какую игру уже, а защита всё сливает.
ДСА
ДСА
   280 / 893
вчера в 20:21
Хоть раз повезло.
Шуnя771
Шуnя771
   54 / 893
вчера в 20:17
Так играло же одиннадцать душ - выигрыш на блюдечке...)
Брулин
Брулин
   117 / 893
вчера в 20:15
Наконец-то, Монако без ГОЛОВИНА)
LOpp
LOpp
   73 / 893
вчера в 20:15
Нет Головина и сразу победа.
Russiаnhammer
Russiаnhammer
   72 / 893
вчера в 20:01
Молодцы!!! Хорошую ставочку затащили.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100