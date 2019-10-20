«Монако» без Головина одолел «Ренн»

«Монако» обыграл «Ренн» в матче 10-го тура чемпионата Франции. Монегаски (12 баллов) занимают четырнадцатое место в таблице, «красно-черные» (также 12 баллов) - двенадцатые.
Монако, стадион Луи-Дозьем
«Монако» - «Ренн» 3:2 (1:1)
Голы: Бен-Йеддер 3, Слимани 56, Бен-Йеддер 90+3 - Мауасса 12, Хуну 48
«Монако»: Леком, Жемерсон (Кейта 78), Глик, Бадьяшиль, Агилар (Хенрикс 65), Бакайоко, Адриен Силва, Жил Диас, Фабрегас (Бошилья 88), Бен-Йеддер, Слимани
Главный тренер: Жардим Леонарду.
«Ренн»: Салин, Траоре (Житан 88), Да Силва, Гнаньон, Морель, Мауасса, Буриго, Насименто Коста, Гренье, Хуну (Гбохо 79), Ньянг (Сибатчу 79)
Главный тренер: Стефан Жульен.
Предупреждения: Слимани 54, Камавинга 57, Гнаньон 59, Глик 90, Гренье 90+1
В этой встрече не принимал участия российский полузащитник «Монако» Александр Головин из-за дисквалификации.