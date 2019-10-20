МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами

«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» находится на 1 месте (25 очков), МЮ расположился на 13 позиции (10 пунктов).
Манчестер, стадион Олд Траффорд
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 1:1 (1:0)
Голы: Рэшфорд 36 - Лаллана 85
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, МакТоминэй, Фред, Янг, Перейра (Уилльямс 90+4), Джеймс, Рэшфорд (Марсьяль 84)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 71), Фабиньо, Вейналдум (Кейта 82), Мане, Роберто Фирмино, Ориги (Окслейд-Чемберлен 60)
Главный тренер: Клопп Юрген.
Предупреждение: Фабиньо 70
Напомним, что в другом матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас».
А не тут то было. Расскажи ка нам теперь почему не оправдался твой прогноз?
Аха-ха)
Видишь, без лояльного судейства у Ливерпуля нет побед)
А не тут то было. Расскажи ка нам теперь почему не оправдался твой прогноз?
Аха-ха)
Видишь, без лояльного судейства у Ливерпуля нет побед)
Своего клиента ты же защищаешь? Аха-ха)
Своего клиента ты же защищаешь? Аха-ха)
Молодцы манкунианцы, играли достойно.
Молодцы манкунианцы, играли достойно.
Но для этого МЮ это позитивный результат.
Ещё один несомненный плюс данного результата это бомбёжка заносчивых глоров.
А писали перед матчем что порвут МанЮнайтед и счета предсказывали 0:3, 1:3.)
Вовремя их на место поставили.
Но для этого МЮ это позитивный результат.
Ещё один несомненный плюс данного результата это бомбёжка заносчивых глоров.
А писали перед матчем что порвут МанЮнайтед и счета предсказывали 0:3, 1:3.)
Вовремя их на место поставили.
Я не буду тебя цеплять больше, расслабься. О тебе все сложили правильное мнение, а переубеждать таких как "ювенали" много чести)
Я не буду тебя цеплять больше, расслабься. О тебе все сложили правильное мнение, а переубеждать таких как "ювенали" много чести)
Передавай привет от меня. И попроси сменить ник, а то сразу всё видно)
Передавай привет от меня. И попроси сменить ник, а то сразу всё видно)
А то у черепашки моей подруги гораздо более изобретательные мысли. Аха-ха)
А то у черепашки моей подруги гораздо более изобретательные мысли. Аха-ха)