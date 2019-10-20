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МЮ и «Ливерпуль» обменялись голами

вчера, 20:24
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«Ливерпуль» на выезде сыграл вничью с МЮ в рамках 9-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» находится на 1 месте (25 очков), МЮ расположился на 13 позиции (10 пунктов).

Манчестер, стадион Олд Траффорд

«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» 1:1 (1:0)
Голы: Рэшфорд 36 - Лаллана 85

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Магуайр, Рохо, Ван-Биссака, МакТоминэй, Фред, Янг, Перейра (Уилльямс 90+4), Джеймс, Рэшфорд (Марсьяль 84)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон (Лаллана 71), Фабиньо, Вейналдум (Кейта 82), Мане, Роберто Фирмино, Ориги (Окслейд-Чемберлен 60)
Главный тренер: Клопп Юрген.

Предупреждение: Фабиньо 70

Напомним, что в другом матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Сити» обыграл «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Dudikoff
   107 / 893
сегодня в 00:18
Ты не в ту сторону разницу им считаешь)) Зону вылета они пока опережают на 2,3 очка)
Точно, если в следующем туре Ман Ю проиграет, а Брайтон и Соттон победят, Ман Ю будет в шаге от боттом 3, а у Норвича не выбора как побеждать Ман Ю все-таки прямой конкурент.
Dudikoff
Dudikoff ответил Kirill Erokhin
   584 / 893
сегодня в 00:06
Судя по комментам к The Super Sunday, фанаты Ман Ю очень рады этой ничьей, это забавно, так как эта ничья ничего не дала Ман Ю они все еще 13 в Лиге, в 7 очках от топ 4, хотя завтра уже могут быть в 8, если Арсенал победит.
Ты не в ту сторону разницу им считаешь)) Зону вылета они пока опережают на 2,3 очка)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan 2
   1 / 893
сегодня в 00:05
Княжи ты не верь!
О, ты думал я уже ушёл?
А не тут то было. Расскажи ка нам теперь почему не оправдался твой прогноз?
Аха-ха)
Видишь, без лояльного судейства у Ливерпуля нет побед)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил Твой адвокат
   1 / 893
сегодня в 00:02
Решил после матча зайти на сайт и почитать мнения местных пользователей, заодно поделиться и своими мыслями. На деле пришлось лицезреть, как парочка неадекватных пользователей загрязняют атмосферу своими детскими выходками. Вот какой-то Князь не пойми чем занимается, сам не понимает, что его неоднозначные действия вызывают только неуважение и ненависть. Еще не устали заниматься подобной бессмыслицей? Что-то я сомневаться начал, что на футбольный ресурс попал.
Раз назвался адвокатом соблюдай Презумпцию невиновности.
Своего клиента ты же защищаешь? Аха-ха)
Камелошка
Камелошка ответил fanliverpoolfan 2
   502 / 893
вчера в 23:55
Опять у тебя бомбалей,огнетушитель принести?
Выручи ево. У скаузёров он же всигда под рукой.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   120 / 893
вчера в 23:53
вот у Розовых молодежь, пару раз сознание теряет от лёгких стыков с защитниками Ливерпуля. В былые олдскульные времена,их бы уже в реанимацию доставляли. сафА таких не держал в своей команде,хотя для зарабатывания пеналей пойдут,правда до штрафной навряд ли добегут. Таким игрокам максимум это йоперный джойстик в руках держать. Позорище-еее.
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan 2
   93 / 893
вчера в 23:44
А чо бомбишь на каждой ветке Ливерпуля?
а ты
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил h8you
   514 / 893
вчера в 23:41
А чо бомбишь на каждой ветке Ливерпуля?
h8you
h8you ответил fanliverpoolfan 2
   93 / 893
вчера в 23:41
Опять у тебя бомбалей,огнетушитель принести?
не провоцируй хахахаа
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил h8you
   514 / 893
вчера в 23:39
Опять у тебя бомбалей,огнетушитель принести?
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Микки Маус из Милана
   514 / 893
вчера в 23:38
Княжи ты не верь!
h8you
h8you ответил United States
   93 / 893
вчера в 23:38
Её уровень, кстати, ещё ниже твоего. Только прячет она его за словечками мудрёными (как ей кажется). Я не могу с вас, вы - настоящее пособие по тому, как выглядят те, кто хочет стать троллем, но не может. Аха-ха. Я не буду тебя цеплять больше, расслабься. О тебе все сложили правильное мнение, а переубеждать таких как "ювенали" много чести)
к только смех вызываешь ))))
Микки Маус из Милана
Микки Маус из Милана
   810 / 893
вчера в 23:37
Верю, что 2 потерянных очка аукнутся Ливерпулю в конце сезона.
Молодцы манкунианцы, играли достойно.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 23:15
Из за таких ничьей со слабыми командами Ливерпуль лишился титула ,надеюсь Клопп придумает чо нить
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 23:12
Как говорит бунша у хейтеров бомбежечка?значит Ливерпуль на правильном пути
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
   514 / 893
вчера в 23:07
Чистый гол Ливерпуля отменили,еше и левейший гол муму засчитали аткинсон позорный судья
ГаннибаЛектер
ГаннибаЛектер
   867 / 893
вчера в 23:07
Даже показав свою лучшую игру, МоньЮ добивается ничьи у себя дома с помощью Взяткинсона.
Твой адвокат
Твой адвокат
   407 / 893
вчера в 23:00
Решил после матча зайти на сайт и почитать мнения местных пользователей, заодно поделиться и своими мыслями. На деле пришлось лицезреть, как парочка неадекватных пользователей загрязняют атмосферу своими детскими выходками. Вот какой-то Князь не пойми чем занимается, сам не понимает, что его неоднозначные действия вызывают только неуважение и ненависть. Еще не устали заниматься подобной бессмыслицей? Что-то я сомневаться начал, что на футбольный ресурс попал.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   157 / 893
вчера в 22:56
за год Акции МЮ упали с 23 до 16 сейчас. самые дорогие были по 27 баксов. у Ливерпуля Космос.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
   177 / 893
вчера в 22:56
слабовато сыграли(.. но молодцы, что сравняли! YNWA!
Карабахский Дрон
Карабахский Дрон
   121 / 893
вчера в 22:51
Мда, жарили колбасу жарили, да немного недожарили.
Но для этого МЮ это позитивный результат.
Ещё один несомненный плюс данного результата это бомбёжка заносчивых глоров.
А писали перед матчем что порвут МанЮнайтед и счета предсказывали 0:3, 1:3.)
Вовремя их на место поставили.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   107 / 893
вчера в 22:44
Судя по комментам к The Super Sunday, фанаты Ман Ю очень рады этой ничьей, это забавно, так как эта ничья ничего не дала Ман Ю они все еще 13 в Лиге, в 7 очках от топ 4, хотя завтра уже могут быть в 8, если Арсенал победит.
United States
United States ответил Князь сажал врагов на посох
   247 / 893
вчера в 22:44
Отдохнул бы ты) А то у черепашки моей подруги гораздо более изобретательные мысли. Аха-ха)
Её уровень, кстати, ещё ниже твоего. Только прячет она его за словечками мудрёными (как ей кажется). Я не могу с вас, вы - настоящее пособие по тому, как выглядят те, кто хочет стать троллем, но не может. Аха-ха.
Я не буду тебя цеплять больше, расслабься. О тебе все сложили правильное мнение, а переубеждать таких как "ювенали" много чести)
United States
United States ответил Князь сажал врагов на посох
   247 / 893
вчера в 22:41
Отдохнул бы ты) А то у черепашки моей подруги гораздо более изобретательные мысли. Аха-ха)
Я люблю читать твою подругу, когда её начинает бомбить. Я кинул на вентилятор и уже есть отдача. Ржач.
Передавай привет от меня. И попроси сменить ник, а то сразу всё видно)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил United States
   1 / 893
вчера в 22:39
Ты опять оправдываешься, Костя, это никому не интересно. Ну, по крайней мере наиболее умной части Соккера. Уровень оправданий интересен лишь тем, кому, например, были интересны комы твоей подруги с раздутым ЧСВ, судя по никнейму)
Отдохнул бы ты)

А то у черепашки моей подруги гораздо более изобретательные мысли. Аха-ха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   157 / 893
вчера в 22:38
Шейхи спасли МС и поставили его на 1 место, может и Розовый подбирут и вернут в бигСикс.
Объективное мнение
Объективное мнение
   85 / 893
вчера в 22:37
Мю боролся
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил hoper
   157 / 893
вчера в 22:36
заDOOMчивый видать решил не ждать,пока акции окончательно рухънут,после этого уикэнда ну так ничья -это повод для падения акций?Вот по этому я колбасных и не люблю.Киздаболы ещё те.Дальше писать не буду потому как там одни ругательства
так 13 место, это же итак для такого клуба ниже плинтуса,хотя может ЧШ это для ваших глоров не совсем пессимистический результат? Конечно МЮ на 10-15 местах никому не нужен. Тут либо по дешману, либо,когда клуб на Высоте,как тот же Манчестер намбэ Уан. Да и явно уж лучше сейчас потерять на акциях,чем потом продать,как в Италии Палермо на 10 евро.
United States
United States ответил Князь сажал врагов на посох
   247 / 893
вчера в 22:34
Прочитать успел, даже в профиль не пришлось лезть. Ты меня не удивил. Ровно тоже самое ты мне пишешь каждый день с различных аккаунтов, при этом говоришь о моей зависимости. Только вот это ты попал в зависимость. Аха-ха) Ты закрыл себя в виртуальной клетке и бесишься от бессилия) Напомню анекдот, от которого прогремел взрыв: Решил Доктор Ватсон отучить Шерлока Холмса курить. Взял его трубку и как следует поелозил у себя в заднем отверстии. Холмс как ни в чём не бывало сел в кресло и покурил. Ватсон в непонятках:"Может я слабо поелозил?" Проделывает ту же процедуру, но уже с большим рвением. Реакция Холмса аналогичная - сел и как ни в чём не бывало покурил. Так продолжалось месяц. Шерлок Холмс так и не бросил курить, а доктор Ватсон без трубки уже не мог. Аха-ха)
Ты опять оправдываешься, Костя, это никому не интересно. Ну, по крайней мере наиболее умной части Соккера. Уровень оправданий интересен лишь тем, кому, например, были интересны комы твоей подруги с раздутым ЧСВ, судя по никнейму)
Крестовский баклан
Крестовский баклан
   458 / 893
вчера в 22:32
Отскокпулю нереально фартит
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